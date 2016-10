Insight Success Magazin anerkennt Geschäftsführer der SpecPage AG als einer der ’50 kreativsten CEOs’

SpecPage CEO Severin Weiss wurde von Insight Success zu einem der ’50 kreativsten CEOs’ in der neuesten Spezialedition des Magazins gewählt.

SpecPage ist ein globaler Anbieter von integrierten Softwarelösungen und Online-Tool für die rezeptbasierte Fertigungsindustrie, u.a. Produktlebenszyklus-Management (PLM), Produktdatenmanagement (PDM) und Laborinformations- und Management-System (LIMS), welche Unternehmen erlauben wettbewerbsfähige Produkte zu entwickeln unter Berücksichtigung von relevanten Kennzeichnungspflichten.

Mit Expertenwissen im Global Data Synchronization Network (GDSN), bietet das Schweizer Unternehmen eine Reihe von individuell gestaltbaren Online-Katalogen, u.a. Supplier’s Guide, Buyer’s Guide und Compliance Guide, zur einfachen Verwaltung von hochwertigen Produktinformationen für Hersteller und Distributoren.

“Wir freuen uns von diesem Magazin anerkannt worden zu sein, welches sich mit aufstrebenden und führenden Tech-Unternehmen befasst“, sagte Severin Weiss, CEO bei SpecPage. “SpecPage ist spezialisiert auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und offeriert eine Reihe von Lösungen und Dienstleistungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Hersteller, Händler und Käufern abgestimmt sind. Unsere Tools vereinfachen die Produktentwicklung vom Konzept bis hin zur Marktreife, und stellen sicher, dass Daten stets von höchster Qualität sind und Rechtsvorschriften erfüllen.“

Das Unternehmen mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Schweden, Italien sowie der Slowakei ist stark wachsend und plant seine Aktivitäten in diesen Regionen auszuweiten, um dem steigenden Bedarf an Produktentwicklungs- und Informationstools gerecht zu werden.

SpecPage mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Schweden, Italien, der Slowakei sowie den Vereinigten Staaten ist der führende Anbieter von integrierten Softwarelösungen und Online-Katalogen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Namhafte Kunden wie Kellogg’s, Subway, Ferrero, Lindt, Dr. Oetker, Mondelēz, Develey, Nestlé Wagner, Campbell Soup, R&R Ice Cream, OSI, Zeelandia und Glanbia (Auszug) nutzen die modernen und anwenderfreundlichen Lösungen von SpecPage, um die speziellen und komplexen Aspekte der Produktentwicklung im globalen Wettstreit für attraktive Produkte anzuführen. Mit lebensmittelrechtlichem Expertenwissen, bietet das Unternehmen schlüsselfertige Produktdatenmanagement-Tools zum Stammdaten- und Rezepturmanagement sowie Produkt Lifecycle Management mit integrierter GDSN-Schnittstelle, welche die Umsetzung der globalen Kennzeichnungsvorschriften vereinfachen. Zusätzlich zu den standardisierten Softwarelösungen, unterstützt SpecPage ihre Kunden mit einem Stammdatenerfassungs- sowie Compliance-Überprüfungsservice. http://www.specpage.com