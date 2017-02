Instant Magazine eröffnet neue Büros in Frankfurt/Main und New York

Instant Magazine ist mit ihrer Lösung für Web-Publikationen auf dem besten Wege sich auf internationaler Ebene einen Platz in der Welt der Content-Marketing-Tools zu sichern.

Mit Hauptsitz in Amsterdam und einem Büro in London bedient Instant Magazine derzeit mehr als 800 Kunden aus 20 verschiedenen Ländern.

“Das Ziel ist klar”, so Daan Reijnders, CEO von Instant Magazine: “ Wir wollen das Internet relevanter und schöner für die Nutzer machen”. Damit wird die internationale Ausweitung des Geschäfts zu einem logischen nächsten Schritt. Realisiert wird diese durch die Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen - eine in Frankfurt am Main und eine zweite in New York. Instant Magazine verbreitet hiermit in hohem Tempo ihre Cloudservices und bedient sich so der lokalen Marktexpertise.

Die 3 großen Trends, die sich 2016 schon zeigten und 2017 weiter an Fahrt aufnehmen, lassen keinen Zweifel daran, dass Online-Broschüren und digitale Veröffentlichungen in jeglicher Art den Ansprüchen von Geräteunabhängigkeit und Multimediatauglichkeit genügen müssen: Die Medienagentur Zenith prognostiziert, dass 75% des Internetverkehrs über Mobilgeräte läuft, Cisco erwartet, dass 75% des Contents im Videoformat konsumiert wird. Ein starker Anstieg von Online-Publikationen ist zu verzeichnen - das zeigt sich auch bei Instant Magazine mit einem Anstieg von 2500 Publikationen in 2015 auf 7000 in 2016 (ein Wachstum von 180%).

Es entstehen zudem immer mehr native digitale Inhalte. Unternehmen sind auf der Suche nach neuen Wegen um andere Zielgruppen zu erreichen. Der zunehmende

Bedarf an benutzerfreundlichen Lösungen über alle Branchen hinweg spiegelt sich auch im enormen Zuwachs des eigenen Kundenstamms wider, worunter sich u.a. namhafte, internationale Firmen wie PwC, EY, Volvo und Deloitte befinden.

“Die neuen Niederlassungen in Frankfurt und New York werden uns helfen unser internationales Wachstum weiter voranzutreiben” so Daan Reijnders.