Intensivkurs „Projektmanager Digitale Medien“ der Akademie der Deutschen Medien

Digitale Projekte erfolgreich umsetzen Die Akademie der Deutschen Medien veranstaltet im Jahr 2018 insgesamt dreimal das Seminar „Projektmanager Digitale Medien“ in München, vom 19. bis 23. März, 4. bis 8. Juni und 3. bis 7. Dezember 2018. Das fünftägige Programm vermittelt die Grundlagen des Managements von digitalen Medienprojekten, von der Geschäftsmodellentwicklung über die Konzeption und Vermarktung bis hin zur technischen Umsetzung.

Die Teilnehmer erfahren, aus welchen Bausteinen eine professionelle Produktentwicklung und -vermarktung besteht und welche Erfolgsfaktoren bei der Projektsteuerung zu beachten sind.

Digital- und E-Medien-Experten beantworten im Seminar u.a. folgende Fragen: Was ist bei der Entwicklung von innovativen (digitalen) Geschäftsmodellen zu beachten? Welche Konzepte für die Umsetzung digitaler Produkte gibt es – von Design Thinking über Prototyping bis Minimum Viable Product? Welche Tools helfen bei der Entwicklung mobiler Content-Angebote wie Apps und E-Books? Wie sieht gelungenes Portal- und Website-Management aus? Welche Faktoren gilt es beim Social Media-Projektmanagement zu beachten? Welche Softwaretools werden für die Umsetzung von digitalen Projekten benötigt? Und was ist bei der Umsetzung von Digitalprojekten – vom Projektauftrag bis zur Review – zu beachten?

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Medienhäusern, Verlagen, Agenturen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen, vor allem aus den Bereichen Redaktion, Online-Redaktion, Produktmanagement, Marketing, Corporate Media/ Corporate Communications sowie Digital Media und E-Business, die ihre Digitalprojekte künftig noch effizienter steuern wollen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter :

https://www.medien-akademie.de/semi....tmanager-digitale-medien/



Ansprechpartnerin

Tina Findeiß

Leitung Programm und Inhouse

Akademie der Deutschen Medien

Salvatorplatz 1 | 80333 München

Tel. 089 / 29 19 53-64





Über die Akademie:

Die gemeinnützige Akademie der Deutschen Medien zählt mit rund 4.000 Teilnehmern pro Jahr zu den führenden Medienakademien in Deutschland.

Mit ihrem Seminar- und Tagungsprogramm hat sie sich als zentraler Ansprech-partner für qualifizierte Weiterbildung rund um Medien, Medienmanagement, Digitalisierung, E-Business und Onli-ne-Marketing etabliert. Zu den Gesellschaftern der Akademie der Deutschen Medien gehören Bertelsmann SE & Co. KGaA, Bonnier Media Deutschland GmbH, Ernst Klett Verlag GmbH, Franz Cornelsen Bildungsholding GmbH & Co. KG, Springer Verlag GmbH, Verlagsgruppe Beltz | Julius Beltz GmbH & Co. KG, Verlagsgruppe Georg von Holtz-brinck GmbH, Verlagsgruppe Random House GmbH, VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG und WEKA Holding GmbH & Co. KG. Zudem unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst die Akademie. Diese breite Trägerschaft bietet Freiraum für differenzierte Programmarbeit und umfassende Seminarangebote in allen Kernbereichen des Media- und E-Business. http://www.medien-akademie.de