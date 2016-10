Internationale Innovationstagung zu Satellitenanwendungen in Schönau am Königssee

BGL/Salzburg - Schnelle Rettung aus Bergnot, Lösungen zum Verkehrschaos in alpinen Orten, zu Starkregen, Hochwasser und Hangrutschen in einer sensiblen Landschaft: Die Teilnehmer der Tagung „Satellite Applications for the Alps“ tauschen sich am Donnerstag, 27. Oktober im Explorer-Hotel Schönau zu diesen ehrgeizigen Zielen aus.



Die von der ESA unterstützte europäische Plattform „Eurisy“ will den praktischen Nutzen modernster Satellitenanwendungen aufzeigen. Auf der hochkarätig besetzten Tagung am Königssee informieren sich Teilnehmer aus Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien über die Nutzung von Satellitenanwendungen im alpinen Rettungswesen, Mobilität und Freizeit, tauschen Erfahrungen zu laufenden Projekten und Expertenwissen mit potentiellen Anwendern aus und planen gemeinsame Projektinitiativen. Auch Mitglieder des heimischen Innovationsclusters „Satellitennavigation Berchtesgadener Land - Salzburg“ stellen ihre Lösungen vor. Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Verkehrsinfrastrukturbetreiber und Umweltbehörden können ihre Vorstellungen in das internationale Vernetzungsforum einbringen und wertvolle Kontakte knüpfen.

Heimische Rettungsorganisationen profitieren

Anmeldungen von Rettungsorganisationen, Tourismus- und Verkehrsexperten zum Forum sind bis Montag, 24. Oktober auf der Webseite www.eurisy.org oder bei Lars Holstein, Telefon 08654 7750-14 möglich. Das ausführliche Programm der Konferenz findet sich ebenfalls auf der Website. Mitorganisiert wird die internationale Veranstaltung vom Innovationscluster „Satellitennavigation Berchtesgadener Land - Salzburg“.Die von der ESA unterstützte europäische Plattform „Eurisy“ will den praktischen Nutzen modernster Satellitenanwendungen aufzeigen. Auf der hochkarätig besetzten Tagung am Königssee informieren sich Teilnehmer aus Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien über die Nutzung von Satellitenanwendungen im alpinen Rettungswesen, Mobilität und Freizeit, tauschen Erfahrungen zu laufenden Projekten und Expertenwissen mit potentiellen Anwendern aus und planen gemeinsame Projektinitiativen. Auch Mitglieder des heimischen Innovationsclusters „Satellitennavigation Berchtesgadener Land - Salzburg“ stellen ihre Lösungen vor. Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Verkehrsinfrastrukturbetreiber und Umweltbehörden können ihre Vorstellungen in das internationale Vernetzungsforum einbringen und wertvolle Kontakte knüpfen.Heimische Rettungsorganisationen profitierenAnmeldungen von Rettungsorganisationen, Tourismus- und Verkehrsexperten zum Forum sind bis Montag, 24. Oktober auf der Webseite www.eurisy.org oder bei Lars Holstein, Telefon 08654 7750-14 möglich. Das ausführliche Programm der Konferenz findet sich ebenfalls auf der Website.

19.10.2016 11:54

Klick zum Thema: Veranstaltung

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_828407

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben