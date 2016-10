Internationale Projekte erfolgreich managen

Weiterbildung Projektmanagement der Universität Hamburg verbindet Fachwissen mit fachspezifischer englischer Sprachkompetenz

Preparation, planning, stakeholder analysis, budgeting and finance, communication plan, risk assessment and controlling, implementation and completion: die berufsbegleitende Weiterbildung "Managing Projects" vermittelt Ansätze, Steuerungs- und Planungsmethoden des Projektmanagements. Gleichzeitig wird das zugehörige Fachvokabular vermittelt und die englische Sprachkompetenz trainiert. Schon während des Kurses können die Teilnehmenden das praxisorientierte 6-Stufen-Modell des Projektmanagements auf eigene Projekte anwenden und Erfahrungen und Fragen in ihre Lerngruppe zurückspiegeln.

Die viermonatige E-Learning-Weiterbildung bietet Berufstätigen viel zeitliche Flexibilität mit zwei Präsenzsamstagen an der Universität Hamburg und ca. 8 Std. frei einteilbarer Studienzeit pro Woche. Sie lernen gemeinsam in einer Lerngruppe und werden dabei kontinuierlich von Dozentinnen und Dozenten der Universität Hamburg begleitet.

"Managing Projects" gehört zum Weiterbildungsprogramm "Online lernen im Management" der Universität Hamburg mit Kursangeboten aus den Bereichen BWL, Personal und Recht für Hochschulabsolventinnen- und absolventen aller Fachrichtungen, die sich für Führungspositionen und neue Arbeitsbereiche qualifizieren wollen. Anmeldeschluss für die im Februar startenden Kurse ist der 01.12.2016.

Weitere Informationen und Anmeldung

Lena Oswald

Universität Hamburg, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung

E-Mail:

Tel.: 040/428 38-9712, -9700

www.aww.uni-hamburg.de/olim

http://www.aww.uni-hamburg.de/personalentwicklung.html