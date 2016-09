Bremen-Berlin. Im Norddeutschen Sommergespräch am 19.09.2016 diskutierten an der Universität Bremen die Autoren des aktuellen Handbuchs von Alexander Krylov (Hrg.) die neuen Herausforderungen der Europäischen Wirtschaftsethik.

Internationale Wirtschaftsethik: Buchdarstellung an der Staats und Universitätsbibliothek

[Großes Bild anzeigen]

Vorgestellt wurde im Handschriftensaal der Staats und Universitätsbibliothek die jüngst im Berliner Wissenschaftsverlag erschienene umfangreiche Publikation, an der über fünfzig Fachautoren über mehrere Jahre arbeiteten. Die Moderation dieser Autoren- und Expertenrunde hatte der Wirtschaftsjournalisten Peter Hanuschke vom Weser-Kurier, Bremen:Die aktuellen, nicht nur europäischen wirtschaftsethischen Problemlagen boten dabei Anlass und Hintergrund der vielfach artikulierten und begründeten Einschätzungen in diesem interdisziplinären Dialog. „Viele wirtschaftliche Entscheidungen gegenwärtig sind legal und rechtskräftig, auch wenn sie ohne Zweifel, gemessen an den Menschenrechten, unmoralisch und ethisch verwerflich sind“; „neue politische Rahmenbedingungen sind erforderlich, freiwillige Selbstverpflichtungen im Hinblick auf soziale Standards in unternehmerischen Entscheidungen sowie die Regulativen des Marktes sind ethisch unzureichend“; die „mangelnde Steuermoral, Korruption, globale Kapitalverschiebungen sind zu beklagen, aber häufig ist das Handeln zwar legal, entspricht aber nicht den moralischen Ansprüchen einer Wirtschaftsethik in Europa“. Darüber waren sich die teilnehmenden Autoren und Experten des Sommergesprächs einig.Im Podium diskutierten die Autoren des Handbuchs Klaus Bönkost, Rolf Oberliesen, Axel Sell (Professoren der Universität Bremen) und Professor Bodo Abel von der Uni Hamburg mit Experten aus Unternehmen, Agenturen, der juristischen Praxis und einer interessierten Fachöffentlichkeit. „Unsere Wirtschaftsentscheidungen, die vielfach die Lebensbedingungen in anderen Ländern zerstören (Rüstungsexporte, subventionierte Exporte, Länder ausschließende Handelsabkommen, prekäre Arbeitsverhältnisse sowohl in Deutschland, in Europa und anderen Ländern, u.a.) wirken gegenwärtig auf unsere Lebensbedingungen zurück“: So ist Europa Zielkontinent globaler Flüchtlingsströme geworden. „Eine am Gemeinwohl orientierte Wirtschaft erscheint als dringende Herausforderung, eine Wirtschaftsethik, die sich in sozialer Verantwortung und nachhaltiger Entwicklung begründet“. „Eine aufgeklärte ökonomische Bildung könnte hierzu eine bedeutende Voraussetzung sein und auch die Chance weiterer gesellschaftlicher Mitgestaltung, zum Beispiel für einen nachhaltig wirkenden Konsum, eröffnen.“ Dieses waren einige Kernfragen, über die die Autoren in einem interdisziplinären Dialog diskutierten. Unterschiedliche Bewertungen ergaben sich jedoch im Hinblick auf die erwarteten realen Entwicklungen in Europa: Neben eher pessimistischen Einschätzungen der wirtschaftsethischen Entwicklung in global vernetzten Unternehmen, standen jene, die politische Einflussnahme im Kontext gesellschaftlicher ethischer Artikulationen (z.B. auch im Bereich Konsumverhalten) eher positiv prognostizierten.

Die Fragestellungen und Thesen des Sommergesprächs waren in verschiedenen Richtungen an die interdisziplinären Beiträge des Handbuchs, als einem gemeinsamen Projekt von über siebzig beteiligten Universitäten und Forschungseinrichtungen mit Beiträgen von Praktikern aus Medien, Wirtschaft und Politik aus zwölf europäischen Ländern. Das Handbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten praktischen sowie theoretischen Entwicklungen und Themen der gegenwärtigen europäischen Wirtschaftsethik.

Buchinfo: Alexander N. Krylov (Hrsg.): Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik. Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, 2016, Berliner Wissenschafts-Verlag, (ISBN 978-3-8305-3431-0) + Verlag Österreich (ISBN: 978-3-7046-7571-2).