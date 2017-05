Internationaler Kindertag oder Weltkindertag

Der Internationale Kindertag am 1. Juni wird zwar in vielen Ländern, aber nicht in allen Teilen Deutschlands gefeiert.

Wie kommt das?Die Entstehung des Kindertags liegt bereits über 90 Jahre zurück. Auch wenn in einigen Ländern schon zuvor der Kindertag gefeiert wurde, gilt die Genfer Weltkonferenz für das Wohlergehen der Kinder im Juni 1925 als Geburtsstunde unseres heutigen Kindertags. Der Kindertag soll also vor allem an die Rechte der Kinder und deren Durchsetzung erinnern. In den folgenden Jahren war es insbesondere sie sozialistische Arbeiterbewegung, welche den Internationalen Kindertag am 1.Juni verbreitete. Aus diesem Grund wird heute vor allem in sozialistisch geprägten oder vormals sozialistischen Ländern der Kindertag am 1. Juni gefeiert. Auch die ehemalige DDR führte den Kindertag 1950 ein und zelebrierte diesen jedes Jahr mit vielen Festen und Umzügen. Aus diesem Grund wird heute vor allem in den neuen Bundesländern der Kindertag am 1.Juni gefeiert.Aber auch der Rest der Kinder in Deutschland darf sich freuen: für sie gilt der Weltkindertag am 20.September, den die BRD 1954 einführte. Auch wenn der Feiertag der Kinder damals zunächst wenig Aufmerksamkeit erhielt wird er heute genauso groß gefeiert wie der Kindertag am 1.Juni. Manche Kinder haben sogar das Glück zweimal im Jahr ein spezielles Erlebnis zum Kindertag zu bekommen.Am Kindertag stehen die Kinder und eine besondere Unternehmung mit der ganzen Familie im Mittelpunkt. Aus diesem Grund überlegen die Eltern sich oft schon lange im Voraus eine tolle Unternehmung an der frischen Luft. Ein geführtes Überlebenstraining im Wald mit der ganzen Familie ist da ein ganz besonderes Erlebnis. Nicht nur die Verbindung der Kinder (und Eltern) zur Natur wird gestärkt, sondern auch sehr viel Wissen kindgerecht vermittelt. Die Bestimmung der Pflanzen und nützliches Wissen über die Tiere des Waldes gehören genauso zum Überlebenstraining wie das Bauen einer behelfsmäßigen Unterkunft. Das Herstellen von Werkzeugen, Klettern und Abseilen, sowie das Bogenschießen bilden ein tolles Programm für Kinder und Erwachsene. Abends klingt der Tag gemütlich am Lagerfeuer aus.

Jedes Kind liebt es, auf Bäume zu klettern und die Welt aus einer ganz anderen Sicht zu erkunden. Nicht nur koordinatorische Fähigkeiten werden hierbei trainiert, auch das Verständnis des Kindes von seiner Umgebung und anderen Blickwinkeln wird geschult. Kinder vergessen dabei schnell ein mögliches Unfallrisiko. Damit sich auch die Eltern entspannen können, während ihr Kind luftige Höhen erobert, lohnt sich ein gemeinsamer Besuch im Hochseilgarten. Komplett gesichert können Kinder und Eltern dort spannende Parcours meistern.Auch bei schlechtem Wetter kann man am Kindertag tolle Ausflüge unternehmen. Welches Kind hat sich noch nicht gewünscht einmal wie Peter Pan durch die Lüfte zu gleiten und über dem Boden zu schweben! Im Windkanal beim Indoor Skydiving kann die ganze Familie gemeinsam abheben. Alle diese und viele weitere Erlebnisse für Groß und Klein gibt es auf http://www.nolimits24.de