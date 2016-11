Eine professionelle Website – günstig, kinderleicht zu handhaben und ohne Vertragsbindung.

Klingt zu schön, um wahr zu sein? Das Oldenburger Unternehmen homepage4you hat jetzt ein Programmiersystem entwickelt, das genau das ermöglicht. Vor allem kleine Unternehmen und Selbstständige profitieren von diesem neuen Angebot.

Was heißt denn bitte „SEO-optimiert“? Was ist ein Wireframe? Und was muss da eigentlich drauf, auf so eine Homepage? Das sind nur einige der Fragen, mit denen man konfrontiert wird, wenn man sich mit den üblichen Baukasten-Systemen im Internet selbst eine Homepage erstellen will. Noch vor zehn Jahren war ein professioneller Internetauftritt etwas für große Firmen, heute brauchen auch der nette kleine Bäcker um die Ecke und die selbstständige Tierheilpraktikerin eine eigene Website. Die Alternative zum komplizierten Baukasten-System ist die Beauftragung einer teuren Werbeagentur – gerade für Selbstständige und Kleinunternehmer kommt das in der Regel nicht in Frage.

Thorsten Brendel, seit über zwanzig Jahren Geschäftsführer der ViCoTec Internetsysteme GmbH & Co. KG in Oldenburg, beobachtete diese Entwicklung schon seit längerem und wollte Abhilfe schaffen. „Man sagt immer, das Internet ist für alle da, da gibt es Chancengleichheit“, sagt Brendel, „tatsächlich sieht es aber ganz anders aus: Wer das entsprechende Know-How weder selber hat noch sich leisten kann, verliert schnell den Anschluss. Das wollte ich ändern.“ Gemeinsam mit seinem Team bei ViCoTec tüftelte er ein Programm aus, das es ihm erlaubt, für kleines Geld professionelles Homepage-Design anbieten zu können – inklusive persönlicher Betreuung für den Kunden bei der Erstellung. Im Vordergrund steht dabei, dass der Kunde es möglichst einfach haben soll: keine komplizierten Fremdwörter, nur feste Paketpreise ohne Fallstrick, Vertragslaufzeiten jederzeit kündbar.

In wenigen Schritten zur neuen Online-Präsenz: Das Programmiersystem macht’s möglich

Seit einem Jahr gibt es homepage4you nun und die Schar der zufriedenen Kunden wird immer größer, denn das Angebot von Thorsten Brendel ist deutschlandweit neuartig: Für einen günstigen Festpreis bekommen Kunden nicht nur ein individuelles Design und eine für Smartphones und Suchmaschinen optimierte professionelle Website – homepage4you betreut die Kunden auch vom ersten Kontakt an persönlich und hilft bei allen Fragen rund um die Website-Erstellung. Die Kunden schicken zunächst anhand eines leicht verständlichen Fragebogens ihre Daten für die Website. Sind Bilder oder Texte schon vorhanden, können auch diese mitgeschickt werden. homepage4you erstellt dann gratis einen Entwurf für die Website – und nur, wenn dieser dem Kunden gefällt, kommt es zu einem Auftrag. Auf Wunsch hilft das Team von homepage4you dann auch bei der Bildersuche und der Texterstellung. Innerhalb von sechs Wochen geht die neue Wunsch-Homepage in der Regel online.

Das zugrundeliegende Programmiersystem ist absichtlich einfach gehalten, um die Kosten zu minimieren – und um es den Kunden ein weiteres Mal leicht zu machen: Ergeben sich nach einer Weile Änderungen, kann der Kunde sie problemlos selbst vornehmen. Die Paketpreise liegen zwischen 299,00 € und 1.199,00 € netto, je nach Umfang der gewünschten Homepage. Der gute Service begeistert die Kunden ebenso wie die tollen Ergebnisse: „Ich bin in einem noch jungen Berufsfeld unterwegs und brauche eine aussagekräftige, professionelle Homepage. Das Team von homepage4you hat mich da von Anfang an toll betreut und mich mit aktuellen Entwicklungen vertraut gemacht. So wurde zum Beispiel eine gute Darstellungsform für meine Referenzfotos gefunden.“ sagt Kerstin Keitel, Home Staging-Spezialistin aus Westerstede. „Ich wurde nicht allein gelassen und alle meine Fragen wurden verständlich beantwortet. Jetzt ist http://www.raumwerk-nordwest.de seit zwei Monaten online und ich bin stolz, wenn ein neuer Kunde mich anspricht und die schicke Homepage lobt.“

Über Thorsten Brendel und homepage4you:

Thorsten Brendel ist seit über zwanzig Jahren Geschäftsführer des Oldenburger Unternehmens ViCoTec Internetsysteme GmbH & Co. KG. Seit 2015 betreibt er den Internetservice homepage4you.org, der speziell für kleine Firmen, Selbstständige und Freiberufler professionelle Homepages erstellt – zu einem günstigen Festpreis und ohne Mindestlaufzeiten.



Unternehmenskontakt:

Thorsten Brendel

Geschäftsführer

homepage4you.org

August-Wilhelm-Kühnholz Str. 5

26135 Oldenburg

E-Mail:

Telefon: 0441 / 205 72 440



Pressekontakt:

Franziska Deschle

PR-Beraterin

OnTop PR

Große Bäckerstraße 10

21335 Lüneburg

E-Mail:

Telefon: 04131 / 777 06 20