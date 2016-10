Verbraucher und Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass die Niedrigzinspolitik sich fortsetzt.

Vor 2019 ist nach Ansicht einiger Experten nicht mit einer Anhebung der Zinsen zu rechnen. Wie erwartet brachte auch eine EZB-Sitzung am 20. Oktober 2016 keine Neuerungen. Alle genannten Entwicklungen hemmen die Attraktivität von festzinsgebundenen Investitionen – jenen Anlageformen, die in Deutschland am weitesten verbreitet sind. Vienna Life informiert, wie Privatanleger trotzdem rentierlich investieren können.

Experten gehen davon aus, dass sich frühestens nach dem Ende der Amtszeit des amtierenden EZB-Präsidenten Mario Draghi im Oktober 2019 eine positive Veränderung in Sachen Leitzins zeigen wird. Bis dahin sehen die Perspektiven für Privatpersonen und Firmen in Sachen Investment und Vermögensbildung eher ernüchternd aus. Mit klassischen, festverzinsten Produkten von Banken und Sparkassen lassen sich kaum noch Renditen erwirtschaften, die über der Inflationsrate liegen. Doch wie Studien belegen, verteilen sich rund 4,5 der insgesamt 5,3 Billionen Euro Privatvermögen in Deutschland auf Spareinlagen, Versicherungen oder gar auf unverzinste Bareinlagen. Im Ergebnis praktizieren also viele Bürger angesichts von Zinstief und Inflation reale „Vermögensvernichtung“ statt Vermögensverwaltung.

Die entscheidende Frage ist, wie die Bürger sich auf das Zinstief einstellen, um ihr Vermögen zu sichern oder ihre persönliche Vorsorge auf eine Basis zu stellen, die den Lebensstandard im Alter wirklich sichern kann. Die Vienna Life empfiehlt ihren Kunden, sich von den aktuellen Entwicklungen unabhängig zu machen und stattdessen in wertstabile Sachanlagen zu investieren. Eine Möglichkeit, sein Kapital langfristig und effektiv abzusichern, sind Fonds. Mit ihrer GoldInvest Plus-Fondspolice bietet Vienna Life das perfekte Anlageinstrument mit erstklassigen Renditeaussichten. Mit der investmentfondsgestützten Versicherung wird das eigene Vermögen zu einem Teil in physisches Gold angelegt, das bei einer renommierten Bank am Finanzstandort Liechtenstein eingelagert ist. Bereits ab einem monatlichen Beitrag von 50 Euro oder einer Einmaleinzahlung von mindestens 7.500 Euro können Investoren das ertragreiche Konzept der Vienna Life nutzen, um umfassend am steigenden Goldkurs zu partizipieren.

Weitere Informationen: http://www.viennalife.de

Informationsvideos: https://www.youtube.com/watch?v=BY0q87HUHLE