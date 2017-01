Investitionen in Sachwerte: Anleger sollten Projekte genau prüfen

Im vergangenen Jahr sind gemäß vorläufigen Zahlen des Informationsportals Crowdfunding.de 63,4 Millionen Euro über die Crowd akquiriert worden.

Davon flossen zirka zwei Drittel in Immobilienprojekte. Nun wirkt die Insolvenz des Initiators und Vertriebs Valerum Invest AG wie ein Warnschuss an die Anleger.

Um eine fundierte Investitionsentscheidung zu ermöglichen und Risiken zu vermeiden, hat die Analyseplattform fondstelegramm derzeit folgende Produkte untersucht:

Sachwertinvestitionen als Crowdinvestings:

 Bergfürst – Beat of Berlin

 Reacapital – Kreuzberger Carré

 Exporo – Office & Tech Karlsruhe der GIEAG Immobilien AG

Sachwertinvestitionen in andere Vehikel:

 Hannover Leasing – Büro- und Hotelimmobilie in Freiburg

 PI Pro Investor Immobilienfonds 3

 HEH Palma – Flugzeugfonds 19

 UDI Energie Festzins 11

 Minerva – Mei 4 Plus und Mei 8 Plus

 DEGAG – Genussrecht Serie L

Das fondstelegramm analysiert und bewertet Produkte, die in Sachwerte investieren. Als freies und unabhängiges Online-Medium schaut das fondstelegramm dabei auf Vehikel, Anbieter, Finanzierung, Chancen und Risiken für Vertrieb und Anleger.