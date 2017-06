Iridescent führt sichere regify-Dienste in Asien ein

Technologie-Dienstleister aus Singapur kooperiert mit deutschem ISV Hüfingen, 12. Juni 2017 – regify, Spezialist für sichere Kommunikations- und Kollaborationsdienste und Iridescent Technologies, IT-Consultingunternehmen aus Singapur, haben die Einführung von regify-Diensten in Asien vereinbart.

Iridescent wird als regify-Provider die Services von regify in regionalen Rechenzentren betreiben und diese Kunden im asiatischen Raum zur Verfügung stellen. Das umfasst regimail, den vertraulichen E-Mail-Service, regibox, ein sicheres Dokumenten-Sharing- und Collaboration-Tool, sowie regichat, einen Service für die rechtsverbindliche Dokumentation geschäftlicher Abstimmungsprozesse.

Lokale Kontrolle der Daten kombiniert mit globaler Reichweite

„Organisationen profitieren von den sicheren und nachvollziehbaren Kommunikations- und Kollaborations-Services, weil die Hoheit über die Daten bei den Unternehmen verbleibt und sie gleichzeitig Nutzer über ein großes Netzwerk an regify-Providern erreichen“, so Kurt Kammerer, CEO von regify. „Wir freuen uns, mit Iridescent unsere Dienste im weltweit am schnellsten wachsenden Markt anzubieten.“ regify-Dienste ermöglichen sichere Kommunikation in und über Wertschöpfungs-Netzwerke hinweg, auf jedem digitalen Kanal und mit jedem Gerät und vereinfachen auf diese Weise die Zusammenarbeit. Unternehmen stellen ihren Partnern Daten auf Basis granularer Zugriffsrechte und Ende-zu-Ende-verschlüsselt zur Verfügung.

Sichere Kollaboration für den asiatischen Raum

„Iridescent setzt auf regify als vertrauenswürdigen Anbieter für sichere Kommunikation und Kollaboration, weil die Services von regify die hohen Anforderungen unseres etablierten Kundennetzwerks in Asien erfüllen", erklärt Melvin Lim, Geschäftsführer von Iridescent Technologies.

„Daten sind ein wertvolles Gut. Angesichts der Notwendigkeit, weltweit verstärkt zusammenzuarbeiten, ist es für Unternehmen als Dateninhaber umso wichtiger, die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten. regify ist hier führend, da die Services die unkomplizierte, webbasierte Kommunikation mit einem großen Nutzerpotential vereinen, das durch die Netzwerk-Effekte der regify-Technologie beständig wächst.“