‘Is Schulz The Hero? – Ist Schulz Der Held?‘, veröffentlicht von Mira Sound Germany auf CD, DVD sowie als Download ist Michel Montecrossa’s New-Topical-Song über Martin Schulz 2017, der Bundeskanzler werden will.

Michel Montecrossa stellt mit seinem Lied die Frage nach einem Bundeskanzler der Tat und der globalen Befriedigung des Bedürfnisses nach Fortschritt. Ein neues Deutschland muss für die Einheit der ganzen Welt stehen und damit grundlegende Veränderungen bewirken. Michel Montecrossa möchte wissen: Ist Martin Schulz ein starker Politiker, der Ergebnisse liefert oder ein weiterer Polito-Korrupto, der Wahlgetöse verkündet?

Michel Montecrossa sagt über seinen New-Topical-Song ‘Is Schulz The Hero? – Ist Schulz Der Held?’:

“Mit meinem New-Topical-Song ‘Is Schulz The Hero? – Ist Schulz Der Held?’ sage ich: die gefährlichen Alten sind nicht das, worum es geht - die Jugend hat das Feeling, das Feeling für das Echte, das Feeling für menschliches Geeintsein.”

Songtext

IS SCHULZ THE HERO? – IST SCHULZ DER HELD?

Is Schulz the Hero? Ist Schulz der Held? Is he leading the E.U. with a strong Germany? Führt er die E.U. mit einem starken Deutschland?

Is Schulz The Hero? – Ist Schulz Der Held?: Michel Montecrossa's CD über die Martin Schulz Kanzlerkandidatur 2017

Is Schulz the Hero? Ist Schulz der Held? Is he ending Russia sanctions? Is he uniting Germany and the E.U. with Russia and China for building with all the nations the great Eurasian free-trade continent?Is Schulz the Hero? Ist Schulz der Held? Beendet er Russland Sanktionen? Vereint er Deutschland und die E.U. mit Russland und China, um aufzubauen mit allen Nationen den großen Eurasischen Freihandels-Kontinent?Thus ending the Ukraine crisis? Damit beenden die Ukraine Krise? Thus bringing big Eurasia Business? Damit bringend große Eurasien Geschäfte? And is he bringing Turkey into the E.U.? Und bringt er die Türkei in die E.U.?Is Schulz thinking great? Denkt Schulz im Großen? Does he understand World Union? Versteht er die Weltvereinigung? Does he help to build the United States of Planet Earth? Hilft er beim Entstehen der Vereinigten Staaten des Planeten Erde?Is Schulz the Hero? Ist Schulz der Held? Is he leading the E.U. with a strong Germany? Führt er die E.U. mit einem starken Deutschland?

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany

