‘Ist Schulz Weise – Is Schulz The Wise One?’, veröffentlicht von Mira Sound Germany auf Audio Single, DVD und als Download, ist Michel Montecrossa’s New-Topical-Song apropos Schulz & Merkel Koalitions Battle 2017.

‘Ist Schulz Weise – Is Schulz The Wise One?’ entstand inmitten der deutschen Schulz/Merkel Koalitions Battle 2017 und der Entscheidung für Staatsmann Kultur, die gut für Deutschland ist oder für Polito-Korrupto Opportunismus, der schlecht für Deutschland ist.

Michel Montecrossa sagt über seinen New-Topical-Song ‘Ist Schulz Weise – Is Schulz The Wise One?’:

“Der Unterschied zwischen einem Staatsmann und einem Polito-Korrupto ist, dass ein Staatsmann für das Wohl der Nation arbeitet und ein Polito-Korrupto nur für sein eigenes Wohlergehen.

Vor diesem Hintergrund musste Deutschland 2017 die historische Entscheidung für eine handlungsfähige Koalition und das Gewinnertor treffen oder für einen Polito-Korrupto Opportunismus und das Verlierertor.

In meinem New-Topical-Song ‘Ist Schulz Weise – Is Schulz The Wise One?’ singe ich über diese Entscheidung.”

Michel Montecrossa's CD ‘Ist Schulz Weise – Is Schulz The Wise One?’ über die Schulz & Merkel Koalitions Battle 2017

[Großes Bild anzeigen]

IST SCHULZ WEISE – IS SCHULZ THE WISE ONE?

(Apropos Schulz & Merkel Coalition)

Kann enttäuschte Liebe zu Freundschaft werden?

Ist Schulz weise, bereit mit Merkel zu reden?

Müssen alte Leute immer gefährlich sein,

uncool und unbeweglich?

Can disappointed love turn into friendship?

Is Schulz the wise one, ready to talk with Merkel?

Must old people always be dangerous,

uncool and so frozen?

Jung sein heißt lebendig sein,

offen zum frohen Leben.

Ist Schulz weise, bereit mit Merkel zu reden?

Deutschland, Europa und die ganze Welt erwarten das.

Politik ist kein Erwachsenen Kindergarten.

To be young means to be living,

open to the happy life.

Is Schulz the wise one, ready to talk with Merkel?

Germany, Europe and the whole world expect it.

Politics is not a kindergarten for grown-ups.

Alte Leute müssen nicht gefährlich sein

und im Wege stehen dem jungen Leben.

Ist Schulz weise, bereit mit Merkel zu reden?

Zusammenarbeit ist jetzt gefragt für ein starkes Deutschland.

Old people don’t have to be dangerous

and stand in the way of young life.Is Schulz the wise one, ready to talk with Merkel?Cooperation now is needed for a strong Germany.

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany

Weitere Infos

Michel Montecrossa's Homepage

http://www.MichelMontecrossa.com

Mirapuri-Shop:

http://www.Mirapuri-Shop.de