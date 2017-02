Jung, hip und energiegeladen – all das vereint Manila, die pulsierende Hauptstadt der Philippinen.

Als eine der facettenreichsten Städte Asiens verbindet sie Tradition und Moderne. Diese beiden Gegensätze verleihen Manila ihre enorme Anziehungskraft und ihren außergewöhnlichen Charme.

In Manila City, dem alten Kern der Hauptstadt, erzählen weltberühmte historische Stätten und monumentale Bauten Geschichten aus vergangenen Zeiten. Ein Relikt der spanischen Kolonialzeit ist die 1571 errichtete Festungsstadt Intramuros – auch die Stadt hinter Mauern genannt. Erkunden Sie das kulturelle Erbe auf einem Bambus-Fahrrad mit Bambike Ecotours.

Postmodern und futuristisch gleich einer amerikanischen Hauptstadt zeigt sich Makati. Die südöstlich von Manilas Zentrum gelegene Stadt ist Trendsetter in Sachen Lifestyle. Acht luxuriöse Shopping Malls, hochklassige Spas, international bekannte Restaurants und Bars sowie beeindruckende Wolkenkratzer symbolisieren den Erfolg der boomenden Wirtschafts- und Finanzmetropole. Die Top-Unternehmen des Landes und ausländische Investoren haben schon längst die Vorteile des attraktiven Standortes erkannt und sich hier niedergelassen.

Manila ist eine Stadt, die niemals schläft: Auf Nachtschwärmer warten zahlreiche Restaurants, Bars, Pubs und Discos mit jeweils einzigartigem Ambiente. Ob ein Cocktail unter freiem Sternenhimmel in lockerer Atmosphäre oder Tanzen zu Live-Musik und angesagten Szene-DJs – Manila ist eine 24/7 Metropole, die Besuchern rund um die Uhr Spaß bringt.

Abenteuerlustige können von Manila aus auf den Berg Pinatuba wandern und das Base Camp mit einem Allradfahrzeug erkunden. Oder nach Tagaytay Ridge fahren und ein entspanntes Mittagessen mit einem traumhaften Blick auf den Taal Vulkan und -See genießen und sich mit einer wohltuenden Massage von einem der Wellness-Spas verwöhnen lassen.

Wer ein besonderes Abenteuer erleben möchte, der kann von Manila aus die spektakulären Pagsanjan Wasserfälle besuchen, gelegen in einer tropischen Schlucht des gleichnamigen Flusses. Oder die Vulkaninsel Taal bestaunen und eine Wanderung zum Krater und Kratersee unternehmen.

Anreise nach Manila – Die Fun-Metropole:

Der Flughafen Nonoy Aquino International Airport in Manila wird von allen großen Fluggesellschaften angeflogen. Auch von den internationalen Flughäfen Cebu City und Davao in Mindanao ist die Hauptstadt zu erreichen. In die Innenstadt gelangt man mit Zubringern oder günstigen Metrobussen. Alternativ kann man ein Aircon-Taxi wählen.

„It’s more fun in the Philippines“ – Beach Event in den Münchner Stachus Passagen

Sie möchten den kalten Wintertagen entfliehen und ein Gefühl von Urlaub und Wärme erleben? Das Philippine Department of Tourism (PDOT) organisiert am 15. und 16. Februar ein Beach Event in den Münchner Stachus Passagen (erstes Untergeschoss, Karls-Rondell/Eingang Schützen-Passage). An einem philippinischen Strand mit Sonnenliegen, Palmen und Kokosnüssen erwarten Sie täglich Tanz-Showeinlagen der talentiertesten philippinischen Streetdancer Europas (B-Boys).