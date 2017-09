> Startseite > Urlaub & Reise

Italien „slow“ – die Entdeckung des Cilento mit dem Rad Die Via Silente ist ein 600 Kilometer langer Rundweg: die erste Fahrradroute Italiens, die einen gesamten Nationalpark durchquert.

Seine Küste mit tiefblauem Meer - von Agropoli bis Sapri immer wieder anders: ein ständiger Wechsel von langen Sandstränden, bizarren Klippen, verschwiegenen Felsbuchten und erhabenen Kaps.

Oberhalb eine abwechslungsreiche und üppige Landschaft: mit sanften Hügeln und eindrucksvollen Bergmassiven. Zum Teil werden diese von der Via Silente nur umrundet – aber an zwei Stellen führt sie auch bis zum Gipfel hinauf: auf den Monte Cervati (1898 Meter) und auf den Monte Gelbison (1705 Meter). Zweifellos die beiden größten Herausforderungen der Route – aber die Anstrengung und der Einsatz werden mit erhabenen Ausblicken über die beeindruckend schöne Landschaft und einen Großteil der Via Silente belohnt: dieser herrlichen Radstrecke, auf der man gerade allen Herausforderungen der ursprünglichen Berglandschaft getrotzt hat!

Bereichert wird dieses einzigartige Naturerlebnis von malerischen Ortschaften: gleich Adlerhorsten auf den Berggipfeln thronend, steil über der Küste oder verborgen in den Tälern.

Unterwegs auf der Via Silente wird man Menschen kennen lernen, die unverfälschte Herzlichkeit und Stolz ausstrahlen: auch heute noch fest mit dieser einzigartigen Landschaft und ihren Traditionen verbunden. Sie verläuft – unterteilt in 15 Etappen - innerhalb der Grenzen des Parco Nazionale del Cilento, von der UNESCO zum Welterbe der Menschheit erklärt. Das Cilento liegt im Süden der Region Kampanien und ist auch heute noch ein Geheimtipp in Süditalien: wunderschön und erfrischend unaufgeregt.Seine Küste mit tiefblauem Meer - von Agropoli bis Sapri immer wieder anders: ein ständiger Wechsel von langen Sandstränden, bizarren Klippen, verschwiegenen Felsbuchten und erhabenen Kaps.Oberhalb eine abwechslungsreiche und üppige Landschaft: mit sanften Hügeln und eindrucksvollen Bergmassiven. Zum Teil werden diese von der Via Silente nur umrundet – aber an zwei Stellen führt sie auch bis zum Gipfel hinauf: auf den Monte Cervati (1898 Meter) und auf den Monte Gelbison (1705 Meter). Zweifellos die beiden größten Herausforderungen der Route – aber die Anstrengung und der Einsatz werden mit erhabenen Ausblicken über die beeindruckend schöne Landschaft und einen Großteil der Via Silente belohnt: dieser herrlichen Radstrecke, auf der man gerade allen Herausforderungen der ursprünglichen Berglandschaft getrotzt hat!Bereichert wird dieses einzigartige Naturerlebnis von malerischen Ortschaften: gleich Adlerhorsten auf den Berggipfeln thronend, steil über der Küste oder verborgen in den Tälern.Unterwegs auf der Via Silente wird man Menschen kennen lernen, die unverfälschte Herzlichkeit und Stolz ausstrahlen: auch heute noch fest mit dieser einzigartigen Landschaft und ihren Traditionen verbunden.

Alle fünfzehn Etappen finden Sie unter Alle fünfzehn Etappen finden Sie unter http://www.azzurro-reisen.de/cilento-mit-dem-rad.html Λ nach oben 01.09.2017 17:58 Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_838960

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

azzurro-reisen Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: Cilento Nationalpark: Wanderparadies Cilento Nationalpark

Der Reiseveranstalter azzurro-reisen lädt all seine Gäste in der Woche vom 30.09. – 07.10.2017 zu vier geführten Wanderungen ein. Auf dem Programm stehen drei geführten Touren durch den Cilento Nationalpark und eine Wanderung auf dem “Weg der... Die besondere Wanderwoche im Cilento vom 01. – 08.10.2016

Auch in diesem spätsommerlichen Herbst möchten wir unsere Gäste zu vier geführten Touren quer durchs Cilento und an der benachbarten Amalfiküste einladen. „Einladen“ ist dabei wörtlich gemeint: die Führungen sind kostenlos, lediglich Auslagen für...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben