> Startseite > Logistik & Verkehr

Jahrespressegespräch 2018: „Wissens-Hub“ treibt Zukunftspläne voran ▪ Umsatzerlöse steigen auf 316,4 Mio. Euro ▪ „Wissens-Hub“ bietet Raum für Innovationen

▪ Elektro-Fahrzeuge im Testbetrieb

▪ Ausbildung von Berufskraftfahrern startet



Göttingen, 16. Mai 2018 --- Im Jahr 2017 sind die konsolidierten Umsatzerlöse der ZUFALL logistics group erneut gestiegen – und zwar um 3,8 Prozent auf 316,4 Mio. Euro (2016: 304,8 Mio.).

Die nationalen Verkehre legten leicht um 1,7 Prozent auf 121,5 Mio. Euro zu. Mit den Landverkehren auf Europas Straßen erlöste ZUFALL einen Umsatz von 75,9 Mio. Euro gegenüber 72,5 Mio. Euro im Vorjahr (plus 4,7 Prozent). Mit einem Umsatz von 10,8 Mio. Euro legte der Geschäftsbereich Luftfracht um 53,4 Prozent zu. Und auch die Zahlen in der Seefracht entwickelten sich positiv und trugen mit Umsatzerlösen von 23,1 Mio. Euro (plus 13,1 Prozent) zum gestiegenen Gesamtumsatz bei.

Bei Transporten in der Nacht über die mittelständische Kooperation „Night Star Express“ verminderten sich die Umsatzerlöse – und zwar um 9,2 Prozent auf 26,6 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr (2016: 28,9 Mio. Euro).

Im Geschäftsbereich Kontraktlogistik ist ZUFALL weiterhin auf Wachstumskurs: Die Umsatzerlöse stiegen um 4,4 Prozent von 50 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 52,2 Mio. Euro im vergangenen Jahr. Derzeit bewirtschaftet ZUFALL an 34 Standorten eine Logistikfläche von insgesamt 350.000 Quadratmetern – Tendenz steigend.

Die Zahl der Beschäftigten ist ebenfalls gestiegen: Waren Ende 2016 noch 1.962 (1.551 Vollzeitbeschäftigte) an den neun Standorten des Unternehmens beschäftigt, arbeiteten zum 31.12.2017 insgesamt 2.080 (1.635 Vollzeitbeschäftigte) Frauen und Männer bei ZUFALL – davon 177 Auszubildende. Damit liegt die Ausbildungsquote bei 10,8 Prozent.

„Das Geschäftsjahr 2017 hat unsere Erwartungen übertroffen und wir sind mit der Umsatzentwicklung zufrieden“, kommentiert der geschäftsführende Gesellschafter Peter Müller-Kronberg den Jahresabschluss. Geschäftsführer Jürgen Wolpert ergänzt: „Die positive Entwicklung unserer internationalen Geschäftsbereiche wie Luft- und Seefracht sowie der europäischen Landverkehre belegt, dass wir für unsere Kunden ein leistungsfähiger Partner mit einem stabilen Netzwerk sind.“



Gemeinsam besser werden

Damit das



TMS-Einführung kommt voran

Die Einführung eines neuen Transportmanagement-Systems kommt planmäßig voran. Die ersten Niederlassungen sind bereits aufgeschaltet, der Betrieb ist gut gestartet. „Die Lösung der Firma Anaxco wurde an unsere Anforderungen angepasst. Damit schaffen wir beispielsweise eine größere Transparenz für unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner. Die Anbindung Dritter funktioniert einfach und schnell und die Arbeitsabläufe werden insgesamt einfacher. Zudem stellen wir unseren Kunden Informationen proaktiv und schneller zur Verfügung“, begründet Jürgen Wolpert die Investitionen in Höhe von 4,5 Mio. Euro und ergänzt: „Durch die Steigerung unserer Effizienz schaffen wir zudem Kapazitäten für weiteres Wachstum.“

Auch in der Systemkooperation „Night Star Express“, für die der Gründungsgesellschafter ZUFALL in Michelsrombach den Hauptumschlagbetrieb führt, steht die Optimierung und weitere Digitalisierung der Prozesse auf der Tagesordnung: Ende letzten Jahres hat die Kooperation eine cloudbasierte IT-Lösung eingeführt. Zur Abwicklung und Dokumentation von Prozessen werden seither verschiedene Apps eingesetzt, die per „Drag & Drop“ unter anderem eine einfachere Tourenplanung ermöglichen. „Für die Fahrer ist das Leben deutlich leichter geworden, weil sie mit ihrem mobilen Endgerät jederzeit auf alle Empfängerinformationen zugreifen können und alle Daten in Echtzeit übermittelt werden“, hebt Peter Müller-Kronberg den Nutzen der neuen Technologie hervor.



Elektromobilität wird wichtiger

Für viele Experten wird der speditionelle Nahverkehr der Zukunft mit elektrisch betriebenen Verteilerfahrzeugen gestaltet. Deshalb hat sich ZUFALL an dem Feldversuch „EMOLSE“ beteiligt und ein 18-Tonnen-Fahrzeug des Schweizer Herstellers E-Force im Alltagsbetrieb auf

Der Fuhrpark in der Niederlassung Göttingen hat für die Innenstadt-Belieferung seit kurzem einen „Street-Scooter“ im Einsatz. Das in Deutschland produzierte Elektro-Fahrzeug hat eine Reichweite von 80 Kilometern und kann über 900 Kilogramm zuladen. ▪ Elektro-Fahrzeuge im Testbetrieb▪ Ausbildung von Berufskraftfahrern startetGöttingen, 16. Mai 2018 --- Im Jahr 2017 sind die konsolidierten Umsatzerlöse der ZUFALL logistics group erneut gestiegen – und zwar um 3,8 Prozent auf 316,4 Mio. Euro (2016: 304,8 Mio.).Die nationalen Verkehre legten leicht um 1,7 Prozent auf 121,5 Mio. Euro zu. Mit den Landverkehren auf Europas Straßen erlöste ZUFALL einen Umsatz von 75,9 Mio. Euro gegenüber 72,5 Mio. Euro im Vorjahr (plus 4,7 Prozent). Mit einem Umsatz von 10,8 Mio. Euro legte der Geschäftsbereich Luftfracht um 53,4 Prozent zu. Und auch die Zahlen in der Seefracht entwickelten sich positiv und trugen mit Umsatzerlösen von 23,1 Mio. Euro (plus 13,1 Prozent) zum gestiegenen Gesamtumsatz bei.Bei Transporten in der Nacht über die mittelständische Kooperation „Night Star Express“ verminderten sich die Umsatzerlöse – und zwar um 9,2 Prozent auf 26,6 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr (2016: 28,9 Mio. Euro).Im Geschäftsbereich Kontraktlogistik ist ZUFALL weiterhin auf Wachstumskurs: Die Umsatzerlöse stiegen um 4,4 Prozent von 50 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 52,2 Mio. Euro im vergangenen Jahr. Derzeit bewirtschaftet ZUFALL an 34 Standorten eine Logistikfläche von insgesamt 350.000 Quadratmetern – Tendenz steigend.Die Zahl der Beschäftigten ist ebenfalls gestiegen: Waren Ende 2016 noch 1.962 (1.551 Vollzeitbeschäftigte) an den neun Standorten des Unternehmens beschäftigt, arbeiteten zum 31.12.2017 insgesamt 2.080 (1.635 Vollzeitbeschäftigte) Frauen und Männer bei ZUFALL – davon 177 Auszubildende. Damit liegt die Ausbildungsquote bei 10,8 Prozent.„Das Geschäftsjahr 2017 hat unsere Erwartungen übertroffen und wir sind mit der Umsatzentwicklung zufrieden“, kommentiert der geschäftsführende Gesellschafter Peter Müller-Kronberg den Jahresabschluss. Geschäftsführer Jürgen Wolpert ergänzt: „Die positive Entwicklung unserer internationalen Geschäftsbereiche wie Luft- und Seefracht sowie der europäischen Landverkehre belegt, dass wir für unsere Kunden ein leistungsfähiger Partner mit einem stabilen Netzwerk sind.“Gemeinsam besser werdenDamit das Familienunternehmen zukunftsfähig bleibt, hat die Geschäftsführung in den letzten Monaten verschiedene Weichenstellungen vorgenommen: So wird in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptsitz von ZUFALL demnächst ein „Wissens-Hub“ seinen Betrieb aufnehmen. Darin wird ab dem zweiten Halbjahr an der Zukunft der Logistik getüftelt. Auf dem 10.000 Quadratmeter großen Areal, das kürzlich von der Hermann Weber GmbH übernommen wurde, wird ein kreativer Ort des Experimentierens und Lernens entstehen. „In gemischten Teams über alle Alters- und Hierarchiegrenzen hinweg werden wir Themen wie Automatisierung und Digitalisierung erproben und außerhalb des Tagesgeschäfts innovative Lösungen für unsere Kunden finden“, bringt Peter Müller-Kronberg die ungewöhnliche Initiative auf den Punkt. In den nächsten Monaten fließen Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. Euro in das Projekt. Auf den Lager-, Umschlag- und Büroflächen werden zudem Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt, autonome Flurförderzeuge und Kommissioniertechniken getestet und Prozess-Ideen entwickelt und ausprobiert. In einem eigenen Azubi-Unternehmen sollen Nachwuchslogistiker ihre kreativen Ideen einbringen und aus Fehlern lernen können. „Durch die Übernahme der Immobilie schaffen wir einen kreativen Raum, in dem wir an unserer Zukunft arbeiten und Innovationen vorantreiben werden“, ergänzt Peter Müller-Kronberg.TMS-Einführung kommt voranDie Einführung eines neuen Transportmanagement-Systems kommt planmäßig voran. Die ersten Niederlassungen sind bereits aufgeschaltet, der Betrieb ist gut gestartet. „Die Lösung der Firma Anaxco wurde an unsere Anforderungen angepasst. Damit schaffen wir beispielsweise eine größere Transparenz für unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner. Die Anbindung Dritter funktioniert einfach und schnell und die Arbeitsabläufe werden insgesamt einfacher. Zudem stellen wir unseren Kunden Informationen proaktiv und schneller zur Verfügung“, begründet Jürgen Wolpert die Investitionen in Höhe von 4,5 Mio. Euro und ergänzt: „Durch die Steigerung unserer Effizienz schaffen wir zudem Kapazitäten für weiteres Wachstum.“Auch in der Systemkooperation „Night Star Express“, für die der Gründungsgesellschafter ZUFALL in Michelsrombach den Hauptumschlagbetrieb führt, steht die Optimierung und weitere Digitalisierung der Prozesse auf der Tagesordnung: Ende letzten Jahres hat die Kooperation eine cloudbasierte IT-Lösung eingeführt. Zur Abwicklung und Dokumentation von Prozessen werden seither verschiedene Apps eingesetzt, die per „Drag & Drop“ unter anderem eine einfachere Tourenplanung ermöglichen. „Für die Fahrer ist das Leben deutlich leichter geworden, weil sie mit ihrem mobilen Endgerät jederzeit auf alle Empfängerinformationen zugreifen können und alle Daten in Echtzeit übermittelt werden“, hebt Peter Müller-Kronberg den Nutzen der neuen Technologie hervor.Elektromobilität wird wichtigerFür viele Experten wird der speditionelle Nahverkehr der Zukunft mit elektrisch betriebenen Verteilerfahrzeugen gestaltet. Deshalb hat sich ZUFALL an dem Feldversuch „EMOLSE“ beteiligt und ein 18-Tonnen-Fahrzeug des Schweizer Herstellers E-Force im Alltagsbetrieb auf Herz und Nieren geprüft. Die Hochschule Fulda hat das Projekt wissenschaftlich begleitet. Es hat unter anderem gezeigt, dass besonders in topografisch anspruchsvollen Regionen wie der Rhön die Reichweite noch zu gering ist. „Aktuell ist der Elektro-Lkw als Verteilerfahrzeug für uns noch keine wirtschaftliche Alternative. Wir werden weiter testen, um Erfahrungen zu sammeln“, sagt Peter Müller-Kronberg.Der Fuhrpark in der Niederlassung Göttingen hat für die Innenstadt-Belieferung seit kurzem einen „Street-Scooter“ im Einsatz. Das in Deutschland produzierte Elektro-Fahrzeug hat eine Reichweite von 80 Kilometern und kann über 900 Kilogramm zuladen.

Der Fuhrpark der Mitarbeiter wird sukzessive auf umweltfreundliche Antriebstechnologien umgestellt. Dabei strebt ZUFALL innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Quote von mindestens 20 Prozent an. Derzeit sind gut drei Prozent der 160 Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben unterwegs.



Dem Fahrermangel entgegenwirken

Auch für ZUFALL stellt der Mangel an qualifizierten Berufskraftfahrern eine Herausforderung dar. Deshalb bildet das Unternehmen ab August am Standort Göttingen erstmals eigene Berufskraftfahrer aus. Außerdem wird – ebenfalls in Göttingen – ein eigener Nahverkehrs-Fuhrpark aufgebaut. „Wir arbeiten sehr eng mit unseren Transportunternehmern zusammen und sind deshalb in deren Entwicklung involviert“, erklärt Jürgen Wolpert und ergänzt: „Kürzlich haben wir zehn Fahrzeuge und 15 Fahrer eines Transportunternehmers übernommen, der keinen Nachfolger gefunden hat.“



Herausforderungen werden größer

„Die Volatilität der Märkte, der zunehmende Fahrer- und Fachkräftemangel sowie die chronische Überlastung der Transportnetzwerke stellen uns vor große Herausforderungen, für die wir neue Lösungen entwickeln müssen“, macht Jürgen Wolpert klar. Und Peter Müller-Kronberg ergänzt: „Mehr denn je müssen wir flexibel und agil auf die vielen Veränderungen reagieren. In Zukunft wird unsere wirtschaftliche Entwicklung noch stärker von unserer Anpassungsfähigkeit abhängen."





Pressekontakt:

Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH

Roßdorfer Straße 19a

60385 Frankfurt am Main

http://www.mainblick.com



David Heisig

T 069 / 48 98 12 90





Unternehmenskontakt:

Friedrich Zufall GmbH & Co. KG

Internationale Spedition

Robert-Bosch-Breite 11

37079 Göttingen

http://www.zufall.de



Carolin Hofmann

Zentralleiterin PR und Öffentlichkeitsarbeit

T 0551 / 607-271





Über die ZUFALL logistics group …

Die ZUFALL logistics group ist ein Familienunternehmen und sorgt mit rund 2.100 Mitarbeitern – darunter 177 Auszubildende – dafür, dass sich Kunden und Partner mit Leistung verwöhnt fühlen.

Der Logistikkomplettanbieter ist an neun Standorten in Niedersachsen, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Hamburg aktiv. In Deutschland und Europa ist die ZUFALL logistics group zuverlässiger Partner der Transportnetzwerke System Alliance, System Alliance Europe, SystemPlus und Night Star Express. Der Fuhrpark der Mitarbeiter wird sukzessive auf umweltfreundliche Antriebstechnologien umgestellt. Dabei strebt ZUFALL innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Quote von mindestens 20 Prozent an. Derzeit sind gut drei Prozent der 160 Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben unterwegs.Dem Fahrermangel entgegenwirkenAuch für ZUFALL stellt der Mangel an qualifizierten Berufskraftfahrern eine Herausforderung dar. Deshalb bildet das Unternehmen ab August am Standort Göttingen erstmals eigene Berufskraftfahrer aus. Außerdem wird – ebenfalls in Göttingen – ein eigener Nahverkehrs-Fuhrpark aufgebaut. „Wir arbeiten sehr eng mit unseren Transportunternehmern zusammen und sind deshalb in deren Entwicklung involviert“, erklärt Jürgen Wolpert und ergänzt: „Kürzlich haben wir zehn Fahrzeuge und 15 Fahrer eines Transportunternehmers übernommen, der keinen Nachfolger gefunden hat.“Herausforderungen werden größer„Die Volatilität der Märkte, der zunehmende Fahrer- und Fachkräftemangel sowie die chronische Überlastung der Transportnetzwerke stellen uns vor große Herausforderungen, für die wir neue Lösungen entwickeln müssen“, macht Jürgen Wolpert klar. Und Peter Müller-Kronberg ergänzt: „Mehr denn je müssen wir flexibel und agil auf die vielen Veränderungen reagieren. In Zukunft wird unsere wirtschaftliche Entwicklung noch stärker von unserer Anpassungsfähigkeit abhängen."Pressekontakt:Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbHRoßdorfer Straße 19a60385 Frankfurt am MainDavid HeisigT 069 / 48 98 12 90Unternehmenskontakt:Friedrich Zufall GmbH & Co. KGInternationale SpeditionRobert-Bosch-Breite 1137079 GöttingenCarolin HofmannZentralleiterin PR und ÖffentlichkeitsarbeitT 0551 / 607-271Über die ZUFALL logistics group …Die ZUFALL logistics group ist ein Familienunternehmen und sorgt mit rund 2.100 Mitarbeitern – darunter 177 Auszubildende – dafür, dass sich Kunden und Partner mit Leistung verwöhnt fühlen.Der Logistikkomplettanbieter ist an neun Standorten in Niedersachsen, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Hamburg aktiv. In Deutschland und Europa ist die ZUFALL logistics group zuverlässiger Partner der Transportnetzwerke System Alliance, System Alliance Europe, SystemPlus und Night Star Express. Λ nach oben 16.05.2018 11:38 Klick zum Thema: Ausbildung Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_845533

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

Friedrich Zufall GmbH & Co. KG Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: 13,5 Prozent Wachstum im Jahr 2017: HAHN+KOLB legt kräftig z...

Ludwigsburg, 12. März 2018 – Der Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferant HAHN+KOLB hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 seinen Umsatz um 13,5 Prozent auf 285 Millionen Euro gesteigert. Im Fokus standen dabei die Bereiche Zerspanung, Mess- und... Familienunternehmen: Inspiration pur. Familien-Unternehmertag 2018

Inspirieren und Ideen entwickeln, mit denen wir es schaffen, das Gute von gestern mit den Möglichkeiten von morgen zu verbinden – das ist das Motto des diesjährigen Familien-Unternehmertags der WeissmanGruppe. „Vernetzung, Digitalisierung,... COMAZO feiert 15 Jahre Lieblingswäsche in Stuttgart

Seit 15 Jahren gibt es in der Landeshauptstadt Lieblingswäsche vom Traditionshersteller Conrad Maier zum Ochsen zu entdecken. Das feiern die Schwaben mit einem berauschenden Fest. Vorallem für die Kunden ist in der Jahnstraße 6 Einiges geboten. Vom... „Spuren hinterlassen“ – Familien-Unternehmertag 2017

Unsere Welt ist digitaler, vernetzter, transparenter. Industrie 4.0, Digitalisierung, Generation Y – diese Begriffe werden schon fast inflationär genutzt, wenn es um die Zukunft von Unternehmen geht. Auf dem diesjährigen Familien-Unternehmertag der... Night Star Express: Night Star Express erweitert Zustell-Managementlösung von Ze...

Eindhoven/ Hamburg, 25. Juli 2017 – Night Star Express, ein Logistikdienstleister in Benelux, arbeitet erneut mit Zetes, um seine vorhandene Zustell-Management-Lösung ZetesChronos aufzurüsten. Die neue Lösung bietet Echtzeitinformationen über...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben