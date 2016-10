Japan Digest eröffnet neue Homepage / Japan Digest by Doitsu News Digest

Seit dem 1. Oktober ist die Webseite der Zeitschrift Japan Digest online. Unter http://www.japandigest.de finden Japan-Fans wie Japan-Experten detailreiche, innovative und persönliche Berichte und Meinungen zu Land, Kultur und Gesellschaft.Was ist Japan Digest?

Japan Digest ist die Nr. 1 in Japan-Fragen! Die kostenlose Zeitschrift erscheint seit 2012 einmal im Jahr mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Herausgegeben wird Japan Digest vom japanischen Medienunternehmen News Digest und auf großen Events wie dem Japantag in Düsseldorf oder der Nippon Connection in Frankfurt verteilt. Seit Oktober 2016 wird die Print-Ausgabe durch die Homepage http://www.japandigest.de ergänzt.

Was bietet http://www.japandigest.de ?

AKTUELLES Direkt dran an den japanischen Quellen – die Japan Digest News. Ergänzt werden sie durch starke Expertenmeinungen und Interviews. Einzigartig in Deutschland: Präsentieren Sie Ihre japanbezogenen Termine in unserer Event-Datenbank und erreichen Sie ein breites Publikum!

REISEN Olympia 2020 in Tōkyō zieht bereits jetzt viele deutsche Touristen nach Japan. Mit Japan Digest finden die Leser immer den richtigen Weg zu den schönsten Reisezielen. Ebenfalls nützlich: Artikel zu Transport, Unterkunft und Speisen.

ALLTAG Viele praktische Tipps erwarten Sie hier! Verbeugen, Japanisch lernen, Wohnung finden – Japan Digest nimmt Japan-Neulinge und -Fortgeschrittene an die Hand.

KULTUR-ERBE Geschichte, Kimono, Zen, Matsuri – Mit Japan Digest tauchen die Leser hautnah in die schillerndsten Facetten der Traditionen Japans.

MODERNE KULTUR Innovation begeistert unsere Leser für Japan. Vom neuesten Manga-Trend bis zur Roboter-Technologie – Japan Digest präsentiert das coole, bunte und zukunftsgerichtete Japan aus einer globalen Perspektive.

JAPAN IN DEUTSCHLAND Unsere Leser genießen das japanische Leben in Deutschland in vollen Zügen! Ob Städtereise oder Restaurant-Eröffnung, Japan Digest bietet die neuesten (und leckersten!) Informationen.