JavaScript Konferenz (JSConf EU) in der Arena Berlin bucht Richtfunk und LAN/WLAN bei CBXNET

Berlin, den 02. Mai 2017. Die JavaScript-Entwicklerkonferenz JSConf EU hat sich zum Highlight für die weltweite Community entwickelt.

Neben der JSConf EU finden die CSSConf EU sowie weitere spannende Communityevents zwischen 28. April - 21. Mai in Berlin statt. Für die beiden Konferenzen CSSConf EU/JSConf EU sind die Arena und das Glashaus gebucht. CBXNET übernimmt Installation, Bereitstellung und Kundenbetreuung für die bis zu 150Mbit/s Standleitung via Richtfunk sowie für das LAN/WLAN.

Die von den vier Kuratoren aus mehr als 600 Bewerbungen ausgewählten 55 Sprecher und eine eingeschworene, internationale JavaScript-Entwicklergemeinde treffen sich in den nächsten Tagen in Berlin. Die Themen sind dabei die neuesten Trends und Fragen rund um JavaScript, Security, „offline-first“ Applikationen, der aktuelle Status der Open-Source Community und vieles mehr.

„Seit wir 2009 die JSConf EU nach Europa und damit nach Berlin gebracht haben, konnten wir sieben sehr erfolgreiche Konferenzen durchführen.“ erläutert Holger Blank, Co-Kurator und Co-Organisator der JSConf EU sowie Geschäftsführer Technologie bei SinnerSchrader. „In wechselnden interessanten Berliner Locations untergebracht war CBXNET von Beginn an unser Dienstleister für Internet und LAN/WLAN. Für die rund 1.000 Web-Professionals der JSConf EU ist eine sichere Versorgung mit breitbandigem Internet und leistungsfähigem LAN bzw. WLAN sehr wichtig.“

Mit der Richtfunk-Internetanbindung von CBXNET werden höchste Bandbreiten mit bis zu 200Mbit/s auch an temporären Veranstaltungsorten bereitgestellt. Richtfunk von CBXNET ist unabhängig von anderen Telekommunikationsanbietern, da die Versorgung über das CBXNET-eigene Richtfunknetz erfolgt. Veranstaltungen in Berlin und Umland können so zuverlässig auch an Standorten versorgt werden, die sonst keine oder eine unzureichende Verbindung zum Internet haben.

Weitere Informationen:

2017.jsconf.eu/

2017.cssconf.eu/

cbxnet.de

event-connect.berlin