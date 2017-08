Jede Spende ist willkommen: 110 neue Fußbälle für die Akademie für Fußballkunst

Presseinformation der Akademie für Fußballkunst, Verein für Fußballkunst e. V., Brühl

110 neue Fußbälle für die Akademie für Fußballkunst

Die Akademie für Fußballkunst (AFFK) in Brühl freut sich über 110 neue Fußbälle. Die Kreissparkasse Köln hat diese im Rahmen einer Materialspende beigesteuert. Nur durch diese und viele andere Spenden kann die AFFK eines ihrer größten Ziele verwirklichen: die kostenfreie Teilnahme für Kinder aus Flüchtlingsfamilien an den Fußballcamps im Raum Brühl und Erftstadt. Die Arbeit der Akademie für Fussballkunst steht unter dem Motto "Sport verbindet!.

Um weiterhin zur Integration von Flüchtlingsfamilien beitragen zu können, ist die Fußballschule aus Brühl auf Unterstützung jeglicher Art angewiesen. Und freut sich sowohl über Geld- als auch über Materialspenden in jeder Form sehr.

Kontakt: Akademie für Fußballkunst, Verein für Fußballkunst e. V., Villestraße 19, 50321 Brühl, Tel. 0176 / 38740966, , http://www.fussballkunst.com . Ansprechpartner: Yaschar Hayit

BU: Sport verbindet lautet das Motto der Akademie für Fußballkunst in Brühl (Foto: Akademie für Fußballkunst e. V.)

Die Akademie für Fußballkunst (AFFK) betreut fußballbegeisterte Kinder im Alter von 5-16 Jahren.

Die Durchführung der Fußballcamps in Köln, Brühl, Erftstadt und Umgebung erfolgt jeweils in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Auch in den Winterferien finden Camps statt. Ein weiterer Fokus der AFFK liegt darauf, besonders talentierte Kinder und Jugendliche durch Fördertraining in Kleingruppen von bis zu acht Teilnehmern und in Zusammenarbeit mit den Vereinen zu fördern. Die AFFK steht für ein soziales Miteinander, innovative Trainingsmethoden im Bereich Technik, Taktik und Spielform und eine individuelle Anpassung an die Trainingsgruppen. Die AFFK ist ein eingetragener Verein und wurde 2015 in Brühl gegründet.