Jeden Bereich des Grundstücks optimal beleuchten - Neue Themenwelt im Onlineshop der Lampenwelt GmbH

Schlitz, 11.05.2017 – Die Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Lampen und Leuchten, zeigt in der neuen Themenwelt eine Übersicht über die im Außenbereich einsetzbaren Leuchten und gibt ergänzende Tipps zum Einsatz von Außenwandleuchten, Wege- und Sockelleuchten, Einbauleuchten, Dekoleuchten, Solarleuchten sowie Spots und Strahlern.

Grundstücke sind sehr unterschiedlich, was den verfügbaren Platz, Wege, die Fassade und nicht zuletzt die Gestaltung mit Beeten, Bäumen und Sträuchern angeht. Und gerade deshalb funktioniert kaum ein einzelnes Beleuchtungskonzept für alle Grundstücke gleichermaßen. Doch die Beleuchtung des Grundstücks ist wichtig: Sie bringt durch eine bessere Orientierung mehr Sicherheit mit sich. Und sie ermöglicht es, den Garten und das Haus in Szene zu setzen. Letzteres kann – vor allem bei Firmengebäuden – den Ersteindruck verbessern und somit Professionalität vermitteln. Im privaten Rahmen dient eine inszenierende Beleuchtung eher dazu, sich selbst an seinem Garten zu erfreuen, in den man vielleicht viel Zeit und Arbeit gesteckt hat – und den einen oder anderen anerkennenden Blick von Nachbarn, Fußgängern und natürlich den eigenen Gästen zu erhalten.

Verschiedene Beleuchtungslösungen für die unterschiedlichsten Grundstücke. | © Lampenwelt.de

Die neue Themenwelt der Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Lampen und Leuchten, widmet sich den verschiedenen Leuchtenarten, die auf einem Grundstück zum Einsatz kommen können. Kurze Tipps erklären, wie die verschiedenen Leuchten eingesetzt werden können. Weiter sind Hinweise auf den kostenlosen Unternehmensratgeber, in dem noch mehr Informationen zur Verfügung stehen, enthalten. Mithilfe von Themenwelt, Ratgeber und nicht zuletzt der Produktvielfalt im Onlineshop ist es Besuchern möglich, weitere Beleuchtungsmöglichkeiten auf dem eigenen Grundstück zu erkennen und schlussendlich auch umzusetzen.

Die neue Themenwelt „Ihr Grundstück in perfektem Licht! Außenleuchten für alle Anwendungsbereiche“ der Lampenwelt GmbH finden Besucher unter: https://www.lampenwelt.de/Grundstueck-in-perfektem-Licht.html