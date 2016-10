Jeder Cent kommt an Förderverein KinderLeben e.V. erhält Unterstützung durch RTL-Stiftung

Jeder Cent kommt an: Seit 1996 engagiert sich ‪der Kölner Privatsender RTL‬ für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt.

Mehr als 130 Millionen Euro hat der „RTL - Wir helfen Kindern – Spendenmarathon“ seit 1996 für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt gesammelt. Alle Spenden werden von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." verwaltet und zweckgebunden verteilt.‬‬‬In diesem Jahr konnte sich auch der Förderverein ‪KinderLeben‬ e.V. aus Hamburg-Schnelsen glücklich schätzen, unter den Auserwählten zu sein, die durch die RTL-Stiftung bedacht wurden.‬‬‬Anfang Juli reiste der ehrenamtliche Vorstand des Fördervereins, Ester Peter‬ nach Köln, um von der Stiftung einen Spendenscheck in Höhe von 3.208 Euro entgegenzunehmen.Der Spendenbetrag soll Familien mit schwer und unheilbar erkrankten Kindern zu Gute kommen. Seit 2009 gibt es bereits den Förderverein KinderLeben e.V. Ziel des Vereins ist die individuelle Begleitung und Beratung lebensverkürzt, schwerstkranker und/oder mehrfach behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener (0 bis 27 Jahre), ihrer Geschwister sowie ihrer Eltern und nahestehender Angehöriger mittels materieller, finanzieller und psychosozialer Versorgungsangebote.Weitere Informationen über die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ gibt es unter www.rtlwirhelfenkindern.de.

