Jederzeit das passende Lichtszenario: Fernsteuerbare iDual-Lampen und -Leuchten im Sortiment von Lampenwelt.de

Schlitz, 11.10.2016 – Ab sofort bietet die Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Beleuchtung, die per Fernbedienung steuerbaren LED-Lampen und -Leuchten der Serie iDual an. Diese zeichnen sich durch die hohe Individualisierbarkeit hinsichtlich der Lichtfarbe und -intensität aus, für die außer der iDual-Fernbedienung keinerlei technisches Zubehör wie beispielsweise ein Router benötigt wird.

Die LED-Lichttechnik hat hinsichtlich der Individualisierbarkeit von Licht einen großen Trend ausgelöst. Zunächst von der Vielfältigkeit der neuen Lichttechnik und den „neuen“ Lichteigenschaften wie Farbtemperatur, Lumen oder Farbwiedergabe abgeschreckt, gehört es heute zum Muss, dass man zum Entspannen im Lesesessel ein warmes, behagliches Licht einschaltet und zum Arbeiten ein eher nüchterneres, gegebenenfalls sogar ins Bläuliche tendierende Licht einsetzt. Doch auch die technisch einfach zu realisierende Farbwechsel-Eigenschaft von LEDs wird häufig und gerne genutzt, inzwischen nicht nur für aufsehenerregende Dekorationsleuchten im Garten, sondern auch für die verschiedenen Lampen und Leuchten des Wohnraums. Der Beleuchtungstrend sieht beispielsweise ein flackerndes, rötliches Licht für eine gemütliche Kaminatmosphäre vor, auch, wenn man gar keinen Kamin besitzt. Violettes Licht begleitet uns bei Meditations- oder Yogaübungen und ein in bunten Neonfarben wechselndes Licht unterstreicht die heitere Atmosphäre bei gemeinsamen Videospielen und natürlich einer Party.

iDual: Per Fernbedienung ganz einfach das passende Licht einstellen. | © Lampenwelt.de

[Großes Bild anzeigen]

Doch der neue Beleuchtungstrend schien vielen Anwendern bisher noch zu umständlich in der Umsetzung. Ob notwendiger Router oder obligatorisches Smartphone oder auch die Bedienung einer möglicherweise komplizierten Smartphone-App: Per Knopfdruck genau das passende Licht zu erhalten, war zunächst nicht so einfach, wie man es sich gewünscht hat. Mit den fernsteuerbaren iDual-Lampen und -Leuchten wird die Bedienung von individualisierbarem Licht stark vereinfacht. Die in jede kompatible Fassung jeder Leuchte einschraubbaren iDual-LED-Lampen und auch die iDual-Leuchten mit fest verbauter LED-Lichttechnik sind bequem und kinderleicht über die iDual-Fernbedienung bedienbar, ganz ohne weiteres technisches Zubehör oder komplizierte Bedienung einer App. Per Tastendruck lassen sich ganz einfach vordefinierte Lichtszenarien wie Kaminfeuer oder Party auswählen oder man wählt seinen ganz persönlichen Lieblingsfarbton aus, der sich stufenlos verändern lässt.

Das komplette iDual-Sortiment bei Lampenwelt.de entdecken Kunden unter:

http://www.lampenwelt.de/Wohnraumle....Intelligentes-Licht/iDual