Jethro Tull-Tour: Viele Klassiker in multimedialer Musiktheaterproduktion

(thk) Im November 2016 wird das Bühnenspektakel “Jethro Tull – performed by Ian Anderson” erstmals in Deutschland zu sehen sein.

Dabei handelt es sich um eine Multimedia-Produktion, die ähnlich einem Theaterstück angelegt ist. Musik und Text präsentiert die legendäre Prog-/ Folkrockformation live. Erzählt wird von einem HighTech-Biochemiker, der durch Klonen von Pflanzen das Ernährungsproblem einer rasant wachsenden Weltbevölkerung lösen möchte. Die Hauptperson heißt (Henry) Jethro (William) Tull. Nach dem englischen Pionier der Agrarwissenschaften (1674-1741) benannte sich die britische Band. Seine in die nahe Zukunft übertragene Geschichte wird musikalisch illustriert durch Tull-Songs. „Zu 85 Prozent spielen wir Klassiker aus unserem Katalog (von “Living In The Past“ und “Witch’s Promise“ über “Aqualung“, “Locomotive Breath“ bis “Songs From The Wood” oder “Heavy Horses”) – textlich leicht modifiziert, aber in Arrangements, wie die Lieder ursprünglich aufgenommen worden sind“, verrät Ian Anderson.„Dazu gibt es fünf neue Kompositionen.“ Das Konzeptwerk führt der Querflötist/Akustikgitarrist/Sänger, im Vorjahr des 50. Jubiläums seiner Gruppe, mit bewährten Begleitern auf: Bassist David Goodier, Keyboarder John O’Hara, Vocalist Ryan O’Donnell, Schlagzeuger Scott Hammond und der deutsche Gitarrist Florian Opahle. Zu ihnen stoßen für das Projekt Unnur Birna Björnsdóttir (Gesang, Violine), und Greig Robinson (Bass). Eintrittskarten zu der unterhaltsamen zweistündigen Show, die während der langen Welttournee zahllose positive Kritiken erhalten hat, kosten 50.-- bis 65.-- Euro (zzgl. Gebühren). Sie sind im Vorverkauf erhältlich. Abdruck honorarfrei!

“Jethro Tull – performed by Ian Anderson”

16.11.16 Stuttgart, Liederhalle

17.11.16 Berlin, Admiralspalast

18.11.16 Magdeburg, Stadthalle

19.11.16 Lingen, Emslandarena

21.11.16 Frankfurt, Alte Oper

22.11.16 Siegen, Siegerlandhalle

23.11.16 Mannheim, Rosengarten

24.11.16 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

26.11.16 Halle/Saale, Händel-Halle

27.11.16 Kempten, bigBOX (B.: 19 Uhr)28.11.16 Nürnberg, Meistersingerhalle

Einlass: eine Stunde vor Beginn

Beginn: 20 Uhr (wenn nicht anders angegeben)

Karten zwischen € 50.— und € 65.— - zuzüglich Gebühren! - an den Vorverkaufsstellen und bei www.eventim.de (Bestell-Hotline: 01806-570070;

0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen, Montag bis Sonntag: 8-20 Uhr)

Tourneeveranstalter: DMC Musikmarketing GmbH, Tel. 089.769 7250

Links: http://jethrotull.com, www.dmc-music.de

Pressearbeit: www.hammerl-kommunikation.de, Tel. 0821.58 97 93 88/9