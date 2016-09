Jetzt bewerben. Town & Country Stiftung unterstützt soziale Projekte in ganz Deutschland

Regionale Botschafter der Town & Country Stiftung vergeben Spende über 250,00 Euro an soziale Projekte.

Die Bewerbungsphase läuft bis 8. Oktober 2016.

Rund 140 ehrenamtliche Botschafter engagieren sich für die Town & Country Stiftung. Ab sofort können sich soziale Projekte beim jeweiligen Stiftungsbotschafter in ihrer Region für eine Spende über 250,00 Euro bewerben. Das Online-Bewerbungsformular finden Sie unter www.tc-stiftung.de, der Bewerbungszeitraum endet am 8. Oktober 2016.

Bewerben können sich soziale Projekte für Kinder und Jugendliche. Unter allen eingehenden Bewerbungen wählt die Town & Country Stiftung gemeinsam mit dem Botschafter vor Ort ein Projekt aus, das eine Spende über 250,00 Euro erhält.

„Mit dieser Aktion wollen wir möglichst viele Initiativen unterstützen. Häufig vergeben Stiftungen vor allem große Spendenbeträge an große Projekte. Wir wollen, das vor allem auch kleine, regionale Initiativen von der Unterstützung durch die Town & Country Stiftung profitieren können“, sagt Christian Treumann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

Die Spendenschecks werden am 15. Oktober 2016 im Rahmen des Familientages während der „Aktionswochen Eigenheim“ von den ehrenamtlichen Botschaftern der Town & Country Stiftung übergeben.

Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von den Unternehmern Gabriele und Jürgen Dawo ins Leben gerufen mit dem Anliegen, unverschuldet in Not geratenen Hauseigentümern und benachteiligten Kindern zu helfen. Die Arbeit der Stiftung wird durch die Spendenbereitschaft der Partner des Town & Country Franchise-Systems ermöglicht.

Über die Town & Country Stiftung

Die Town & Country Stiftung wurde im Jahr 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo ins Leben gerufen. Motivation war zunächst, Menschen im Falle einer Notsituation zu helfen, ihr selbstgenutztes Eigenheim zu erhalten, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Town & Country Häuser handelt oder nicht. Als weitere tragende Säule der Stiftungsarbeit wurde die Unterstützung von Projekten gewählt, die benachteiligte Kinder fördern. Jeder eingereichte Antrag auf Hilfestellung durch die Stiftung wird von den Organen der Stiftung geprüft, ob dieser im Einklang mit den Satzungszwecken und den gesetzlichen Vorgaben steht. Wird dies bejaht, entscheiden die Gremien der Town & Country Stiftung über Art und Umfang der Unterstützung. Die Entscheidung der Gremien ist Ermessensentscheidung; ein Anspruch auf Hilfeleistungen durch die Stiftung besteht nicht.

