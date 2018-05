Jetzt bis zu 150 € beim Kauf von Datacolor-Produkten sparen

Zürich, Schweiz, 25. Mai 2018 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen gibt aktuelle Frühlingsangebote bekannt.

Bis einschließlich 6. Juni können Kunden mehr als 150 € beim Kauf von Spyder-Produkten im Fachhandel oder über den Onlineshop von Datacolor sparen.Das Angebot gilt auch im Zusammenhang mit dem aktuellen Angebot in Kooperation mit FUJIFILM Fotoservice pro, bei dem Kunden einmalig die Möglichkeit haben, 50% beim Kauf eines FUJIFILM Fotoservice pro Fotoprodukts nach Wahl zu sparen.

Die aktuellen Datacolor Frühjahrsangebote im Detail:

Spyder5PRO: Monitorkalibrierungslösung für ambitionierte Fotografen und Gestalter, die die Umgebungslichtmessung beinhaltet um korrekte Farben sowohl am Monitor als auch im Druck zu erzielen. Erweiterte, interaktive Funktionen für die Kalibrierung von Laptop- und Desktop-Monitoren.

Regulärer Preis: 177,31 € Angebotspreis: 149 € inkl. MwSt.

Spyder5ELITE: Bildschirmkalibrierung für professionelle Fotografen, Studios und Kalibrierungsperfektionisten, die die ultimative Kontrolle über den Farbkalibrierungsprozess von Laptop- oder Desktopmonitoren, Beamern oder Videodisplays wünschen.

Regulärer Preis: 257,04 € Angebotspreis: 219 € inkl. MwSt.

Spyder5CAPTURE PRO: Das All in One Paket für Fotografen. Ob Farbkalibrierung der Kamera, Autofokusjustierung oder Monitorkalibrierung, der Spyder5CAPTURE PRO bietet in einem stabilen Alukoffer alles, was der Fotograf für einen abgestimmten fotografischen Workflow benötigt.

Regulärer Preis: 391,51 € Angebotspreis: 299 € inkl. MwSt.

Spyder5STUDIO: Die umfassende Lösung für FineArt-Printer. Ob Hilfsmittel zur präzisen RAW-Konvertierung, Monitorkalibrierung oder Druckerprofilierug, der Spyder5STUDIO bietet in einem stabilen Alukoffer alles, was man in einem auf den Druck ausgelegten fotografischen Workflow benötigt.

Regulärer Preis: 452,20 € Angebotspreis: 299 € inkl. MwSt.

Die Frühjahrsangebote gelten bis einschließlich 6. Juni 2018 und sind im qualifizierten Fachhandel sowie im Datacolor Onlineshop erhältlich.

Weitere Informationen zu diesen Angeboten finden Sie auf unserer LandingPage unter http://www.datacolor.com/spring18

Das 50%-Rabatt-Angebot auf FUJIFILM Fotoservice pro Fotoprodukte gilt bis einschließlich 31. Dezember 2019. Weitere Informationen zu diesem Angebot finden Sie auf unserer LandingPage unter https://info.datacolor.com/acton/me....fotoservice-pro-promotion