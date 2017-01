BERLIN (05.01.2017) – Einmalig in der Hauptstadt bietet die Berliner Kinder- und Familienzeitung KIEK MAL seit über 20 Jahren ein stadtweites regionales Lese- und Informationsangebot für wissbegierige Kinder im Grundschulalter.

Die neue Ausgabe Januar/Februar 2017 ist ab sofort an ausgewählten Zeitungskiosken erhältlich!

Zum Start ins neue Jahr gibt es die KIEK MAL mit 36 Seiten zu Kultur, Freizeit, Schule, Sport sowie mit Rätseln und Comics. Damit können schon die jüngsten Leser ihre Freizeitwünsche in die Familie ein-bringen. Lehrerinnen und Lehrer nutzen die KIEK MAL gern für den Unterricht. Dabei hilft ein Lesebegleitheft des „Landesinstituts für Schule und Medien“.

In der aktuellen Ausgabe der KIEK MAL ist zu erfahren: Wer spielt den Jungen Timm Thaler im neuen Kinofilm nach dem Kinderbuch von James Krüss? Wo trifft man in Berlin auf Teenie-Star Justin Bieber? Was macht eigentlich ein Detektiv? Wo ist Eislaufen in der Hauptstadt am schönsten? Was gibt es Neues in den Kindertheatern und Museen oder auf welche Kinofilme können sich 6- bis 12-Jährige freuen?

Neben vielen Anregungen und Informationen für Kinder ist auch ihr Mitmachen gefragt. Unter der regelmäßigen Rubrik „Kinder testen Berlin“ bewerten Mädchen und Jungen neue oder vielversprechende Bildungs- und Freizeitangebote in unserer Stadt – diesmal das Raumfahrzentrum „Orbitall“ im FEZ-Berlin. In einem Kulturhochhaus am Stadtrand stellen Kinder die Pension „11. Himmel“ vor und auch über die Trendsportart „Parkour“ kann man in dieser Zeitung für Kinder was erfahren. Reinkieken lohnt sich!

Mehr Informationen und Abonnement: www.kiekmal-online.de

Auf der Website unter „Service“ sind alle Berliner Zeitungskioske nach Postleitzahlen aufgelistet, an denen die KIEK MAL verkauft wird.