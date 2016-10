Jetzt neu: Mit dem K-fee Kapsel-Adapter passen nun auch Alternativkapseln in Dolce-Gusto®*- Maschinen

Von Aldi Süd Expressi® über K-fee Espresto bis Starbucks Verismo® – Dolce-Gusto®-Fans haben ab sofort mehr Auswahl bei Kaffeekapseln.

Schätzungen zufolge gibt es rund 2 Millionen Dolce-Gusto®-Kapselmaschinen(1) auf dem deutschen Markt. Das Problem: Wer eine Dolce-Gusto®-Kapselmaschine hat, konnte bislang nur Kapseln von Nescafé® nutzen. Damit ist nun Schluss: Mit dem neuen Kapsel-Adapter von K-fee für sparsame 7,99 Euro haben Besitzer von Dolce-Gusto®-Maschinen ab sofort eine deutlich größere Auswahl beim Kauf neuer Kaffee- und Teekapseln. Dank des neuen Adapters von K-fee können sie jetzt auch zahlreiche andere Kapseln kaufen und genießen. Neben der K-fee Eigenmarke Espresto® stehen den Kaffeeliebhabern in Deutschland auch die Kreationen der K-fee Markenpartner Aldi Süd Expressi®, Starbucks Verismo® und Teekanne Tealounge® zur Verfügung. Den sicheren Einsatz bestätigt das TÜV-Rheinland-Siegel.(2) Der klare Vorteil: mehr Vielfalt und weniger Kosten(3) für Tee- und Kaffeegenießer! Und dass die günstigeren Kaffeekapseln auch mit Qualität überzeugen, zeigt ein Test der Stiftung Warentest bei dem die Expressi® Kapseln von Aldi Süd® die Note „gut“ erhalten haben.(4) Weitere Informationen und eine Bestellmöglichkeit finden Dolce-Gusto®-Fans unter http://www.kapsel-adapter.de/

K-fee Kapsel-Adapter mit den unterschiedlichen Kapseln von Expressi® (Aldi Süd), Starbucks Verismo® und Tealounge® (Teekanne) sowie der Kapsel der K-fee-Eigenmarke Espresto, Bildcredit: WIN CREATING IMAGES

[Großes Bild anzeigen]

Kapselmaschinen sind voll im Trend. Rund ein Viertel der deutschen Kaffeetrinker benutzt heutzutage eine Kapselmaschine. Die Tendenz ist klar steigend. Zwischen 2011 und 2014 hat sich der Absatz dieser beliebten Automaten verdoppelt, wie Studien belegen.(5) Das zeigt: Kaffee und Tee aus Kapselmaschinen kommen gut an. Dabei stehen viele Verbraucher vor einer großen Auswahl an Geräten in unterschiedlichen Preiskategorien. Was ihnen oft nicht bewusst ist: Mit der Entscheidung für die Kapselmaschine fällt meist auch die Entscheidung für ein bestimmtes Kapselsystem. Oft stellen Kaffeeliebhaber erst nach dem Kauf fest, dass es für ihr Gerät keine Ausweichmöglichkeiten bei der Kapselwahl gibt. So zum Beispiel bei den Dolce-Gusto®-Maschinen. Sie gehören zu den wenigen Systemen, für die es bis dato keine Alternativkapseln gab. Doch das ist nun vorbei.

Eine kleine Revolution im Dolce-Gusto®-Markt

Der neue Kapsel-Adapter von K-fee ist eine kleine Revolution für den bis dato unangefochtenen Dolce-Gusto®-Markt. Seine besondere Leistung: Er macht unterschiedliche Kapseln, wie zum Beispiel die Expressi®-Kapseln von Aldi Süd®, mit allen Dolce-Gusto®-Kapselmaschinen kompatibel. Übrigens ganz ohne Risiko für den Lieblingsautomaten, denn TÜV Rheinland hat die Funktionsweise und die Qualität des Kapsel-Adapters geprüft. Damit ist er garantiert sicher für den Betrieb in allen Dolce-Gusto®-Kapselmaschinen. Tee- und Kaffeegenießer können also nun auch auf die Varianten von Aldi Süd® für unter 18 Cent pro Kapsel(6) zurückgreifen. Dabei müssen sie aber keinesfalls auf Qualität verzichten! Ganz im Gegenteil: Laut einer Untersuchung von Stiftung Warentest schnitten die Expressi®-Kapseln von Aldi Süd® mit der Gesamtnote „gut“ ab.(7)

Unkomplizierter Genuss auf ganzer Linie

Der neue Kapsel-Adapter von K-fee ist kein kompliziertes Gerät, der Einsatz ist denkbar simpel: Einfach die Wunschkapsel auswählen, in den Adapter legen und bis zum Klick nachdrücken bis sie vollständig durchgestochen ist. Danach den Adapter in die Dolce-Gusto®-Maschine setzen und den Kaffee oder Tee wie gewohnt zubereiten, fertig! Ein Video auf http://www.kapsel-adapter.de zeigt, wie einfach der Kapsel-Adapter funktioniert. Lästige Probleme wie eine nicht vollständig durchgestochene Kapsel, oder Rückstände in der Kaffeekapsel gibt es dabei nicht. Darüber hinaus ist der Kapsel-Adapter eine einmalige Anschaffung und kann immer in der Dolce-Gusto®-Maschine bleiben. Die Bestellung ist ebenfalls unkompliziert: Sowohl bei Amazon als auch über http://www.kapsel-adapter.de kann der Adapter zum Preis von 7,99 Euro(8) bestellt werden.

Über K-fee System GmbH

Die K-fee System GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Krüger Unternehmensgruppe und spezialisiert auf dem Gebiet der Kapselsysteme. Die Kapseln von K-fee erkennen Verbraucher an dem roten K-fee-Logo auf der Kapselfolie. Die K-fee-Kapselmaschinen sind bekannt für ihr außergewöhnliches Design – einige erhielten dafür den „red dot award“.(9) K-fee steht jedoch nicht nur für eigene Entwicklungen, Systeme und Produkte, sondern ebenfalls für Produkte der Systempartner wie Starbucks® mit dem Verismo® System, Aldi Süd® mit dem Expressi® System oder Teekanne® mit dem Tealounge® System, welche alle auf der K-fee-Technologie basieren. Zum Produktsortiment von K-fee zählen Kapselmaschinen, Kaffeekapseln der Eigenmarke Espresto sowie verschiedene Accessoires – von edlen Porzellansets bis hin zu praktischen Kapselspendern. Seit Oktober 2016 ist K-fee mit dem Kapsel-Adapter auf dem Markt. Vertrieben werden K-fee Produkte neben den Systempartnern auch über den eigenen Onlineshop. Mehr Informationen unter https://www.k-fee.com/de.

* Marke eines Dritten, zu dem keinerlei Verbindung besteht.

(1) Eigene Hochrechnung auf Basis von: GfK Consumer Panel+, „Entwicklung Besitzstand Kapselmaschinen für die Jahre 2012-2015“, 2015

(2) TÜV Rheinland überprüfte Funktionalität und Qualität des K-fee Kapsel-Adapters, Test ID 1111210706. Testvideo auf www.kapsel-adapter.de.

(3) Dolce Gusto®: 4,99 Euro für 16 Kapseln (https://www.dolce-gusto.de/kapseln), K-fee Espresto: 3,99 Euro für 16 Kapseln (https://shop.my-espresto.com/kapseln), Aldi Süd Expressi®: 2,79 Euro für 16 Kapseln (test, Ausgabe 11/15, „Nespresso legt die Latte hoch“, s. 63).

(4) test, Ausgabe 11/15, „Nespresso legt die Latte hoch“, s. 60ff.

(5) „Kaffee in Zahlen“, No. 4, Hrsg. Tchibo, 2015, s. 54.

(6) test, Ausgabe 11/15, „Nespresso legt die Latte hoch“, s. 63

(7) s. o.

(8) Inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. 4,95 Euro Versandkosten.

(9) red-dot.de: Preisträger Product Design 2016, URL: http://red-dot.de/pd/online-exhibition/work/?lang=de&code=03-03854-2016&y=2016&c=177&a=0, http://red-dot.de/pd/online-exhibition/work/?lang=de&code=03-02514-2016&y=2016&c=177&a=0

