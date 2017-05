Jetzt ultraschnell mit Thunderbolt 3: Echo Express III-D und Echo Express III-R

Mit Thunderbolt 3 bieten die Erweiterungsgehäuse für PCIe-Karten eine Bandbreite von 2750 MB/s

Irvine, Kalifornien, im Mai 2017 – Echo Express III-D (Desktop) und Echo Express III-R (Rackmount) sind bewährte Thunderbolt-Erweiterungslösungen für jeweils bis zu drei hochleistungsfähige PCIe-Karten, wie sie für anspruchsvolle Video-, Audio- und Broadcast-Workflows eingesetzt werden. Dank Unterstützung des 40 Gbps starken Thunderbolt 3 (USB-C) können die neuen Editionen jetzt auch an USB-C Ports angeschlossen werden, beispielsweise am neuen MacBook Pro.

„Echo Express III-D und Echo Express III-R haben Standards im kreativen Business gesetzt“, sagt Robert Farnsworth, CEO von Sonnet Technologies. „Mit der neuen Edition können anspruchsvolle Profis die volle Bandbreite von Thunderbolt 3 ausschöpfen - mit 40Gbps ist die Performance doppelt so schnell wie die von Thunderbolt 2.“

Die Thunderbolt 3 Editionen von Echo Express III-D und Echo Express III-R bieten jeweils einen x16 Slot und zwei x8 PCIe 3.0 Anschlüsse. Sie unterstützen je drei PCIe-Karten in voller Länge und Höhe sowie in einfacher Breite. Alle handelsüblichen Thunderbolt 3- and macOS-kompatiblen PCIe-Karten sind kompatibel, beispielsweise solche für professionelle Videobearbeitung und Audio Interfaces, 16Gb und 8Gb Fibre Channel (FC), 10 Gigabit Ethernet (10GbE), SAS und SATA HBA sowie RAID Controllerkarten. Ein 40Gbps Thunderbolt 3 Interface mit zwei Ports unterstützt 4K Video I/O-Karten mit hohen Bildraten sowie andere Karten, die eine extreme Bandbreite erfordern. Außerdem können wahlweise zwei 4K Bildschirme oder ein 5K Bildschirm angeschlossen werden. Falls benötigt, ist eine Extrastromversorgung mit 15 Watt für per Bus-Power integrierte Geräte per Thunderbolt-Kabel möglich.

Die Chassis verfügen über eine 300 Watt starke Stromversorgung plus zusätzlichem 75 Watt-Anschluss für PCIe-Karten mit höherem Strombedarf. Außerdem sind je zwei große, ultraleise temperaturgesteuerte Lüfter enthalten, die eine Verwendung in lärmsensiblen Umgebungen ermöglichen. Das Echo Express III-R Mobile Rack Kit ermöglicht Anwendern die unkomplizierte Installation von ein oder zwei mobilen 5,35 Zoll großen Geräten innerhalb des Echo Express III-R Chassis.

Die Thunderbolt 3-Edition der Echo Express Familie ist voraussichtlich ab Ende Mai verfügbar.

Echo Express III-D Thunderbolt 3 Edition (Artikelnummer ECHO-EXP3FD-TB3) wird zum UVP von 1059 Euro erhältlich sein, Echo Express III-R Thunderbolt 3 Edition (Artikelnummer ECHO-EXP3FR-TB3) für 1169 Euro, jeweils inklusive gesetzlicher MwSt.

Weitere Informationen zu den genannten Produkten sind unter folgenden Links abrufbar:

http://www.sonnettech.com/product/echoexpress3dtb3.html

http://www.sonnettech.com/product/echoexpress3rtb3.html

Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de