Jörg Nobis (AfD): "Bürgernähe und Transparenz bilden das Fundament unserer parlamentarischen Arbeit"

Kiel, 12. Februar 2018 Die AfD im Kieler Landtag hat heute zum ersten Mal einen "Tag der offenen AfD-Fraktion" durchgeführt.

Fraktionschef Jörg Nobis erklärt dazu:

"Für die AfD-Fraktion im Kieler Landtag sind Bürgernähe und Transparenz keine leeren Worte, sondern zentrale Elemente unserer parlamentarischen Arbeit. Wir finden, dass die Bürger unseres Landes die Möglichkeit haben sollten, sich von unseren Landtags-abgeordneten und ihrer Arbeit ein eigenes Bild zu machen. Deshalb haben wir den ‚Tag der offen AfD-Fraktion' ins Leben gerufen und heute zum ersten Mal durchgeführt - mit großem Erfolg.

Insgesamt 25 interessierte Bürger haben unser Angebot wahrgenommen, die Abgeordneten der AfD-Fraktion persönlich kennenzulernen und etwas über ihre tägliche Arbeit im Parlament zu erfahren. Nach einem einleitenden Vortrag, in dem unsere bislang eingebrachten Kleinen Anfragen, Gesetzesinitiativen und Anträge der Fraktion vorgestellt wurden, erhielten die heutigen Besucher einen Einblick in die Verfahren und Abläufe, die für die parlamentarische Arbeit unserer Fraktion gelten. In der sich daran anschließenden Diskussion wurden alle Fragen, die Besucher noch zu einzelnen Aspekten unserer Fraktionsarbeit hatten, von den Abgeordneten beantwortet.

Darüber hinaus erhielten alle Besucher die Gelegenheit, sich mit unseren Abgeordneten anschließend auch persönlich zu unterhalten und individuell Auskunft zu ihrer Arbeit geben zu lassen.

Dass unser Angebot so positiv aufgenommen wurde, bestärkt uns in unserem Entschluss, den ‚Tag der offenen AfD-Fraktion' zu einer regelmäßigen Veranstaltung zu machen und allen Interessierten schon bald wieder einen ungefilterten Blick in unsere parlamentarische Arbeit zu ermöglichen."