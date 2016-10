Joey Kelly und Sophia Thiel referieren bei den WEKO-Gesundheitstagen

(HUG) Am 14. und 15. Oktober gibt es bei WEKO in Pfarrkirchen und Rosenheim im Rahmen der "Gesundheitstage bei WEKO" spannende Vorträge zweier absoluter Sport- und Ernährungs-Experten. Musiker und Extremsportler Joey Kelly (43) sowie Fitness-Model Sophia Thiel (21) berichten im Rahmen von Vorträgen und Filmausschnitten über ihr Leben und ihre außergewöhnlichen sportlichen Leistungen.

Joey Kelly, der in den 90er Jahren mit der Pop-Band "The Kelly Family" auch musikalisch große Erfolge in ganz Europa feierte, hat sich seit Beginn der 2000er voll dem Sport verschrieben und nahm bereits an zahlreichen Ironman-, Ultraman-, Marathon- und Triathlon-Wettbewerben teil. Außerdem unternahm er einen 900 Kilometer langen Fußmarsch von Wilhelmshaven zur Zugspitze und ernährte sich dabei nur von dem, was die Natur ihm bot oder entlang der Route zu finden war.

Bayerns "Fitness-Youtubestar" Sophia Thiel aus Rosenheim schaffte in der Rekordzeit von zwei Jahren den Weg vom "Pummelchen" hin zur Personal-Trainerin und beliebten Youtube-Fitness-Bloggerin (rund 500.000 Abonnementen). Darüber hinaus ist die Bodybuilderin auch als Model tätig und unterhält ein eigenes Fitness-Portal. Erst vor kurzem bereiste sie die USA und traf hierbei auch ihr Vorbild Arnold Schwarzenegger.

Beide Referenten stehen nach den Vorträgen für Autogrammwünsche und Gespräche zur Verfügung.

WEKO wünscht allen Interessenten viel Spaß bei den Vorträgen.

Joey Kelly:

14. Oktober:

11 bis 14 Uhr Pfarrkirchen

16 bis 19 Uhr Rosenheim

15. Oktober:

10 bis 13 Uhr Rosenheim

15 bis 18 Uhr Pfarrkirchen

Sophia Thiel:

14. Oktober:

11 bis 14 Uhr Rosenheim

16 bis 19 Uhr Pfarrkirchen