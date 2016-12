'Joy & Love' Neujahrsparty & Concert mit Michel Montecrossa am 31. Dezember 2016 im Omnidiet Hotel in Mirapuri

Am Samstag, den 31. Dezember 2016, wird das ' Joy & Love' Neujahrskonzert am Omnidiet Resort and Business Hotel in der Nähe des Lago Maggiore (Via Monte Falò 8, 28011 Mirapuri-Coiromonte, Italien) alle mit auf die Reise in das neue Jahr 2017 nehmen und die Liebeslieder-Power von Michel Montecrossa, Mirakali und Diana Antara mit einem Programm von futuristischen Cyberdance, CyberRock und Cyberschlager Songs vorstellen.

Das Konzert beginnt um 22:30 und geht bis um 1:00 morgens. Vor dem Konzert kann man sich an den exzellenten Neujahrsmenüs (vegetarisch als auch nicht-vegetarisch) erfreuen, die das Omnidiet Hotel anbietet. Weiterhin haben Gäste des Konzerts die Möglichkeit, sich die eindrucksvolle ENERGY OF ART Kunstausstellung von neuen Michel Montecrossa Gemälden und Zeichnungen in der New Art Gallery des Omnidiet Hotels anzuschauen.

Interessenten können am 1. Januar 2017 um 14:00 Uhr an einem weiteren Ereignis teilnehmen: der Neujahrsmeditation am Miravinci, dem Meditationszentrum von Mirapuri. Bei der Neujahrsmeditation findet die Premiere von Michel Montecrossa's Neujahrsmusik ‘Joy And Love Will Change The World’ statt, die u.a. inspirierende Rezitationen der Neujahrsbotschaft von Mira Alfassa – Die Mutter enthält, und es wird der Mirapuri Jahreskalender 2017 verteilt.

'Joy & Love' Neujahrsparty & Concert mit Michel Montecrossa im Omnidiet Hotel (Mirapuri, Italien)

Michel Montecrossa sagt über den Neujahrs-Party & Concert Event 2017:

“Willkommen bei dem Joy & Love Neujahrsparty und Concert-Event 2017 in Mirapuri! Große Freude ist der Ursprung von großzügiger Liebe, die Liebe, welche uns alle in ihren Armen hält und uns zu der Großen Freude hinführt, in der alle Konflikte und Leiden in dem Glücklichsein des Geeintseins und Eins-Seins aufgelöst werden. Darum geht es bei unserer Joy & Love Neujahrsparty und dem Konzert. Lasst uns ganz aus dem Herzen bei unserer Party zusammensein!”

Weitere Infos

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Omnidiet Resort and Business Hotel in Mirapuri, Italien

http://www.Omnidiet-Hotel.com