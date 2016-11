Jubiläumsfeier der Christoph-Metzelder-Stiftung im Chorforum Essen

Eine im neugotischen Stil erbaute Kirche mit klaren Linien im Innenraum und bunten Fenstern wurde für das 10-jährige Jubiläum der Christoph Metzelder Stiftung in eine einmalige Eventlocation verwandelt.

Abgestimmt auf die Stiftungsfarben entstand ein elegantes Setting in den Farben Schwarz und Weiß mit goldenen Highlights.

„Unter Freunden feiern“ – so lautete das Motto des alljährlichen Stiftungs-Events, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feierte. Bevor die Veranstaltung starten konnte, bestand die Herausforderung darin, ein passendes Raumkonzept für rund 360 Gäste bei geringem Platzangebot in der Location zu entwerfen. Zusammen mit der Agentur Griebel Events aus Gladbeck hat Party Rent sich für eine Kombination aus Dinner- und Stehtischen entschieden. Der große, mit bunten Gemälden geschmückte Hauptraum, war durchzogen von schmalen Tischreihen. Das erstmalige Zusammenspiel des Designtisches Brunch mit dem Stuhl vitra.03 verlieh dem länglichem Saal ein modernes Raumgefühl. Passend zum Farbkonzept wurden im angrenzenden Dinner-Bereich die Stehtische Kranich mit dem Barhocker Cato kombiniert. Die schlichten, weißen Brio Stehtische im Nebenraum mit der bunten Fensterkuppel rundeten das Raumkonzept gelungen ab.

Lange Tischreihen durchzogen das Chorforum in Essen

