JugendBildungsmesse informiert zu Auslandsaufenthalten - Auslands-Info-Börse zu Gast in Münster

Ein High-School-Jahr in den USA verbringen, als Au-Pair ins spanische Familienleben eintauchen oder mit Work & Travel Down Under erkunden? Ein Auslandsaufenthalt während oder nach der Schulzeit – davon träumen viele Jugendliche im Münsterland.

Um dieses Vorhaben umzusetzen, sind jedoch einige Entscheidungen zu treffen: In welches Gastland soll die Reise gehen? Welches Programm ist das passende für mich und welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen? Wie finanziere ich den Aufenthalt? Umfassende Orientierung bietet die JugendBildungsmesse „JuBi“, die am Samstag, den 19. November 2016, im Gymnasium Paulinum stattfindet. Jugendliche und ihre Eltern können sich zwischen 10 und 16 Uhr an den Ständen der Aussteller informieren. Der Eintritt ist frei. Das Angebot reicht von Schüleraustausch-Programmen über Sprachreisen und Feriencamps bis zu Programmen für Schulabgänger wie Work & Travel, Au-Pair, Praktika, internationale Freiwilligenarbeit und Studieren im Ausland. Im persönlichen Gespräch mit den Bildungsexperten von Austauschorganisationen und Agenturen sowie ehemaligen Programmteilnehmern können die Besucher die große Auswahl an Auslandsaufenthalten für Jugendliche und junge Erwachsene kennenlernen und vergleichen. Am Infostand von weltweiser, dem Veranstalter der Messe, erhalten die Besucher individuelle und unabhängige Beratung zu Auslandsaufenthalten, um das für sich passende Programm zu finden. Persönliche Beratung zu Auslandsaufenthalten

[Großes Bild anzeigen] Darüber hinaus informiert der unabhängige Bildungsberatungsdienst weltweiser auch zu Stipendien und weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Im Rahmen der JugendBildungsmesse werden beispielsweise die WELTBÜRGER-Stipendien für Programme wie Schüleraustausch, Sprachreisen und Gap-Year-Programme ausgeschrieben. Thomas Terbeck, Geschäftsführer von weltweiser und Initiator der Messen, ist sich sicher: „Langfristige Auslandsaufenthalte sind nicht nur akademisch von großem Nutzen, sondern können auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen!“ Die Erfolgsgeschichte der JugendBildungsmesse spricht für sich: Seit 13 Jahren tourt sie durch deutsche Städte und ist jährlich an 46 Standorten zu Gast. Die JuBi ist eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“. Weitere Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen unter www.weltweiser.de Kurz und bündig

JuBi – Die JugendBildungsmesse in Münster am 19. November 2016

Gymnasium Paulinum

Am Stadtgraben 30

48143 Münster

ÖPNV: Stadtbusse bis Schlossplatz, Landgericht oder Aegidiitor oder R63, R64, R72/R73 bis Paulinum

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei

