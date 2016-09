JugendBildungsmesse zu Gast in Berlin - Persönliche Beratung für Weltenbummler

In ein anderes Land aufbrechen, um für ein paar Wochen oder Monate dort zu leben, Freunde zu finden und die Sprache zu lernen – diesen Traum wollen sich viele Jugendliche erfüllen.

Doch mit der Planung des Auslandsaufenthalts tauchen einige Fragen auf: Wohin soll die Reise gehen? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Und wie finanziere ich den Aufenthalt? Auf der JugendBildungsmesse „JuBi“ in Berlin finden junge Weltentdecker und ihre Eltern Antworten auf diese und weitere Fragen. Die Info-Börse zu Auslandsaufenthalten findet am Samstag, den 08. Oktober 2016, von 10 bis 16 Uhr in der Max-Taut-Aula in Berlin-Lichtenberg statt. Der Eintritt ist frei.

Im persönlichen Gespräch mit den Ausstellern können die Besucher die verschiedenen Angebote für Auslandsaufenthalte während oder nach der Schule kennenlernen und vergleichen. Bildungsexperten von Austauschorganisationen und Agenturen sowie ehemalige Programmteilnehmer informieren über Optionen wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Work & Travel, Au-Pair, Praktika, internationale Freiwilligenarbeit und Studieren im Ausland. Am Infostand von weltweiser, dem Veranstalter der Messen, erhalten die Besucher individuelle und unabhängige Beratung zu Auslandsaufenthalten, um das für sich passende Programm zu finden.

Persönliche Beratung auf der JugendBildungsmesse

Darüber hinaus informiert der unabhängige Bildungsberatungsdienst weltweiser auch zu Stipendien und weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Im Rahmen der JugendBildungsmesse werden beispielsweise die WELTBÜRGER-Stipendien für Programme wie Schüleraustausch, Sprachreisen und Au-Pair ausgeschrieben.

Thomas Terbeck, Geschäftsführer von weltweiser und Initiator der Messen, ist sich sicher: „Langfristige Auslandsaufenthalte sind nicht nur akademisch von großem Nutzen, sondern können auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen!“

Die Erfolgsgeschichte der JugendBildungsmesse spricht für sich: Seit 13 Jahren tourt sie durch deutsche Städte und ist jährlich an 46 Standorten zu Gast. Die JuBi ist eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“. Weitere Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen unter http://www.weltweiser.de

Kurz und bündig

JuBi – Die JugendBildungsmesse in Berlin am 08. Oktober 2016

Max-Taut-Aula

Fischerstraße / Schlichtallee

10317 Berlin

ÖPNV: S-Bahn 5, 7, 75 bis Nöldnerplatz, Buslinien 194, 240, 396 bis Nöldnerplatz/Schlichtallee

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei