Jugendbildungsmesse zu Auslandsaufenthalten in Frankfurt

Den Koffer zu packen und aufzubrechen um ein unbekanntes Land kennenzulernen und für eine Weile dort zu leben – für viele Jugendliche ein großer Traum! Es gibt viele Pro-gramme, die solche Erfahrungen ermöglichen, z.B. Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-pair, Freiwilligendienste, Praktika uvm.

Doch sobald die Träume in die Realität umge-setzt werden sollen, tauchen eine Menge Fragen auf: Wie lange soll es ins Ausland gehen und wohin? Während oder nach der Schulzeit? Was für ein Programm soll es sein und wie ist es zu finanzieren? Die Antworten werden auf der JugendBildungsmesse JuBi gegeben, die am Samstag, den 2. September 2017, in Frankfurt in der Wöhlerschule stattfindet. Die Auslands-Info-Börse ist von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.

„Von der Weltneugier junger Menschen profitiert unsere Gesellschaft. Ihre Erfahrungen im Ausland lassen sie zu selbstbewussten und polyglotten Weltbürgern werden. ln Zeiten voranschreitender Globalisierung erwerben sie in der Ferne interkulturelle Kompetenz. Diese darf man heutzutage wohl zu den international wichtigsten Soft Skills zählen.“, so Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt und Schirmherr der Messe.

Auf der JuBi können die Besucher persönlich mit Ausstellern und ehemaligen Programm-teilnehmern ins Gespräch kommen. Veranstaltet wird die Messe von weltweiser, dem unabhängigen Bildungsberatungsdienst und Verlag, der an seinem Infostand individuelle Beratung zu Auslandsaufenthalten und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten bietet. Im Rahmen der JuBi werden zudem zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien ausgeschrieben.

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 13, ihre Eltern und Lehrer. Der Eintritt ist frei. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen unter www.weltweiser.de

Kurz und bündig

10. JuBi – Die Jugendbildungsmesse in Frankfurt am 2. September 2017

Wöhlerschule

Mierendorffstraße 6

60320 Frankfurt

ÖPNV: U1, U2, U3 bis Fritz-Tarnow-Straße / Bus 34 bis Kaiser-Sigmund-Straße

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!

