Jugendkongress Biodiversität: Das geht dich was an - bewirb dich jetzt...

(pur). Vom 9. bis zum 11. Juni 2017 findet zum 3. Mal der Jugendkongress Biodiversität statt.

In Kooperation mit dem BMUB und BfN, können sich auch dieses Mal 150 junge Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren in den Räumlichkeiten der DBU in Osnabrück austauschen, diskutieren und Ideen entwickeln. Die Reisekosten in einem Wert von bis zu Euro 99,-, Verpflegung und Unterbringung in der Jugendherberge in Osnabrück werden für die Teilnehmer übernommen.Für die drei Tage wurde von 14 jungen Menschen ein vielfältiges Programm für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit unterschiedlichem Wissensstand und Herkunft entwickelt. Willkommen sind Schüler und Schülerinnen, Studierende, junge Erwachsene in der Ausbildung, im Freiwilligen Ökologischen Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst und junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ihre unterschiedlichen Kenntnisse zur Biodiversität gewinnen bzw. fundieren möchten.Im Programm werden vielfältige Themen sein, die die Artenvielfalt und deren Erhalt aufgreifen. Workshops, Diskussionen im Plenum und in kleinen Gruppen, Exkursionen an unterschiedliche Lernorte sollen auch Impulsgeber für mögliche Projektideen sein. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kongresses wählen entwickelte Projektideen aus, die in den folgenden zwölf Monaten von der DBU gefördert und realisiert werden.Der nachhaltige Jugendkongress wird durch umweltgerechtes, zertifiziertes Catering und Mobilität zum und während des Kongresses gekennzeichnet sein. So werden für die An- und Abreise das bewährte Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn empfohlen und in dessen Wert von Euro 99,- erstattet. Eine Kooperation mit sozialen Einrichtungen gewährleistet vor Ort die Fortbewegung mit ausgeliehenen Fahrrädern. Der barrierefreie Kongress ermöglicht Menschen mit Handicap eine Beteiligung.

Wer teilnehmen möchte, kann sich um einen der 150 Plätze noch bis zum 28. Februar 2017 bewerben.

Weitere Informationen und Bewerbung um die Teilnahme unter http://www.jugend-zukunft-vielfalt.de

Direktkontakt:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

An der Bornau 2

49090 Osnabrück

Tel.: 0541-9633-0

Fax: 0541-9633-190

Mail: info@dbu.de

Web: http://www.dbu.de