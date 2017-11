Laut einer aktuellen Studie verzichten 35 Prozent der unter 30-Jährigen auf eine zusätzliche Altersvorsorge.

Doch wer im Alter seinen Lebensstandard halten will, sollte jetzt bereits aktiv werden. Flexible Anlageprodukte von Anbietern wie Quantum Leben eignen sich besonders für junge Menschen.

Längst ist das Thema Altersvorsorge beständiger Teil der Berichterstattung geworden. Immer neue Studien zeigen, wie schwierig es für aktuelle und kommende Generationen wird, mit der gesetzlichen Rente ihren Lebensabend zu bestreiten. Vor allem junge Menschen sehen einer unsicheren Zukunft entgegen. Ihnen müsste das Thema damit besonders am Herzen liegen. Eine aktuelle Studie eines großen deutschen Versorgungswerks zeigt allerdings, dass dem nicht so ist. In der Erhebung wurden 2.500 Menschen zwischen 17 und 27 Jahren zu ihrer Meinung zum Rentensystem und ihren eigenen Vorsorgemaßnahmen befragt.

Das Ergebnis ist ernüchternd: 35 Prozent der Befragten gaben an, gar keine Altersvorsorge zu betreiben. Dabei sind sich mehr als 50 Prozent darüber im Klaren, dass ihre gesetzliche Rente im Alter nicht ausreichen wird. Dennoch legen viele ihr Geld für Dinge wie Ausbildung, Studium oder den Urlaub an. Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann, Mitherausgeber der Studie, hält dies für nachvollziehbar. So sähen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor allem die Anschaffungen als relevant an, die ihnen einen unmittelbaren Nutzen bringen. Für viele ist zudem Bildung als wichtige Grundlage für einen guten Einstieg in den Arbeitsmarkt eine wichtige Maßnahme gegen Altersarmut.

Dennoch muss auch bei jungen Generationen ein stärkeres Bewusstsein für eine umfassende Altersvorsorge geweckt werden. Zwar wünschen sich der Studie zufolge viele der Befragten, dass die Politik die entsprechenden Weichen stellt, verlassen können sie sich darauf aber nicht. Anbieter wie die Quantum Leben AG stellen mit ihren flexiblen Versicherungsprodukten auch jungen Menschen passende Vorsorgemöglichkeiten zur Verfügung. Die fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen orientieren sich am jeweiligen Bedarf der Kunden und können so individuell ausgestaltet werden. So können auch junge Menschen Strategien entwickeln, die ihnen schon früh die Aussicht auf finanzielle Stabilität im Alter sichern. Durch die erfahrenen Vertriebspartner der Quantum Leben erhalten Interessierte zudem eine ausführliche Beratung zu den verschiedenen Kapitalanlagen.

