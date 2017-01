Junior-Berater werden bei Machwürth Team International (MTI)

Interessenten werden in einer mehrstufigen Ausbildung für ihre Arbeit als Trainer und Berater für die international tätige Unternehmensberatung qualifiziert.

Auf Wachstums- und Expansionskurs befindet sich das Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, das außerhalb des deutschsprachigen Raums unter dem Namen MTI Consultancy firmiert. Deshalb sucht die international tätige Unternehmensberatung, die auf die Themenfelder Strategieumsetzung sowie Personal- und Organisationsentwicklung spezialisiert ist, Juniorberater- und -trainer(-innen). Diese sollen sie mittelfristig beim Realisieren, der rund 300 Projekte, die MTI jährlich weltweit mit und für Unternehmen realisiert, unterstützen.

In einer mehrstufigen Ausbildung werden die Juniortrainer und -berater(innen) zum TÜV-zertifizierten Trainer und Organisationsberater ausgebildet. Danach können sie, sofern gewünscht, noch eine ebenfalls TÜV-zertifizierte Projektleiter-Ausbildung absolvieren, so dass sie, wie die Firmeninhaber Sabine und Hans-Peter Machwürth betonen, „anschließend ein sehr solides und breites Fundament für ihre Trainer- und Beratertätigkeit haben“ – auch weil sie während ihrer Ausbildung schon in realen MTI-Projekten mitarbeiten. Deshalb können sie das erworbene Wissen und Können unmittelbar in die Praxis übertragen.

Die Juniorberater und -trainer(-innen) arbeiten rechtlich selbstständig für MTI. Deshalb können sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als MTI-Business-Partner ihr Lebenskonzept realisieren. Das heißt, sie bestimmen unter anderem selbst, wo die inhaltlichen Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen; außerdem, ob sie zum Beispiel primär im deutschsprachigen Raum oder international tätig sind und Full- oder Parttime für MTI arbeiten. Zugleich sind sie jedoch in das MTI Trainer- und Beraterteam, also eine professionelle Struktur eingebunden. Das ermöglicht es ihnen, auch große globale und sehr anspruchsvolle Projekte zu realisieren, die sie als Einzeltrainer und -berater weder akquirieren, noch realisieren könnten. Beim Auf- und Ausbau ihrer selbstständigen Tätigkeit werden die Junior-Trainer und -Berater von MTI gecoacht und unterstützt; ebenso bei ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung als Trainer und Berater.

Frauen und Männer, die sich für die Ausbildung und Tätigkeit als MTI-Trainer und -Berater interessieren, sollten ein abgeschlossenes Studium – zum Beispiel im Bereich BWL, (Wirtschafts-)Informatik oder Psychologie – haben und schon Verantwortung in Unternehmen getragen haben. Zudem sollten sie in der digitalen Welt zuhause sowie ehrgeizig, lernbegierig und flexibel sein. Wichtig ist auch, dass sie Teamplayer mit sehr guten kommunikativen Skills sind, die gerne mit den 450 Beratern, Trainern und Projektmanagern, die weltweit für MTI arbeiten, kooperieren.

Interessenten, die diese Voraussetzungen erfüllen, haben als MTI-Business-Partner glänzende Entwicklungsperspektiven – nicht nur aufgrund der anerkannt hochwertigen Arbeit des Beratungsunternehmens, die schon mehrfach mit dem Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching des BDVT ausgezeichnet wurde, sondern auch weil MTI mit Niederlassungen weltweit vertreten ist – unter anderem in China, Singapur und den USA. Entsprechend groß und international ist der Kundenstamm von MTI.



Personen, die sich für die Ausbildung zum TÜV-zertifizierten Trainer und Organisationsberater sowie für eine Tätigkeit als MTI-Business-Partner interessieren, finden nähere Infos hierüber auf die Webseite www.mticonsultancy.com. Sie können das Beratungsunternehmen auch direkt kontaktieren. Ansprechpartnerin ist Kristina Gust (Tel.: 04262/93 12 31; Email: ).