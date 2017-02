Juniper Networks bereichert als neuer Top-Player das BigTec-Portfolio

BigTec: Neuer Distributionsvertrag mit Juniper Networks München, 2. Februar 2017 – BigTec, ein Geschäftsbereich des Value Added Distributors (VAD) Exclusive Networks, schließt einen neuen Distributionsvertrag mit Juniper Networks, Branchenführer bei automatisierten, skalierbaren und sicheren Netzwerken.

Damit startet der VAD ab sofort den Vertrieb der Lösungen des Herstellers in Deutschland. BigTec konzentriert sich auf die Virtualisierung und Automatisierung von Rechenzentren. Mit der Unterstützung von Juniper bietet der VAD Systemintegratoren optimale Lösungen für das Next Generation Datacenter.

Mit Juniper Networks® Contrail Networking, einer offenen, Software-Defined-Networks-Lösung (SDN) für Cloud und virtualisierte Netzwerkfunktionen (NFV), bietet der Hersteller Unternehmen ein Software-Cloud-Management-System auf der Grundlage von Virtualisierung und Programmierbarkeit. Dies ermöglicht es Unternehmen, durch Automatisierung Innovationen und neue Services zu schaffen und gleichzeitig die Transparenz zu verbessern sowie Betriebsabläufe zu vereinfachen. Außerdem gewinnen sie durch Virtualisierung mehr Agilität, was es ihnen ermöglicht, die Kosten an den Umsätzen auszurichten.

Darüber hinaus unterstützt der offene Networking-Ansatz Unternehmen dabei, flexibler zu agieren, Risiken zu minimieren und vermeidet die Bindung an bestimmte Anbieter. Diese Elemente ermöglichen es, Services schneller auf dem Markt einzuführen.

Der neu geschlossene Distributionsvertrag mit Juniper Networks verstärkt mit diesen Produkten ab sofort das Portfolio des Datacenter-VADs BigTec und liefert neue Ansätze für dessen Reseller-Partner. Der VAD zählt eine lange Reihe von Top-Systemhäusern und -Integratoren zu seinen Kunden, die mit den Juniper-Networks-Lösungen neue Lösungsszenarien komponieren können.

„Juniper Networks ergänzt unser Portfolio für Computing, Storage, Networking und Virtualisierung perfekt. Die Reseller-Kunden können Lösungsszenarien komponieren, mit denen sich die Herausforderungen des Software-Defined Datacenter besser bewältigen lassen“, erklärt Sascha Schantz, General Manager von BigTec DACH.



Über BigTec

Big Technology (BigTec) ist als Value Added Distributor auf die Transformation von Datacentern spezialisiert. Immer mehr Unternehmen möchten die Leistung und Flexibilität ihrer wichtigsten IT- und Datenbestände steigern und dabei ihre Ausgaben senken, indem sie die Betriebskosten optimieren. Das Unternehmen hilft seinen Partnern, die Vorteile neuer Cloud-Architekturen und virtualisierter Datacenter zu nutzen, die zunehmend webbasiert und softwaredefiniert sind.

BigTec unterstützt Reseller und deren Kunden, die dabei sind, ihre physischen Datacenter-Umgebungen in hybride und virtuelle Umgebungen umzuwandeln, mit der Entwicklung der vollständigen Virtualisierung komplexer IT-Funktionen.

BigTec wurde 2013 als Geschäftsbereich von Exclusive Networks gegründet und arbeitet mit Herstellern innovativer Infrastrukturen für Datacenter sowie Netzwerk- und Speichertechnologien zusammen.

http://bigtec.com/de/

Über Exclusive Networks

Exclusive Networks ist der ,Go-to‘ Value Added Distributor für schnelleren Markteintritt und Wachstum mit innovativen Technologien in den Bereichen IT-Sicherheit, Netzwerk und Infrastruktur. In den einzelnen Ländern bietet Exclusive Networks spezialisierten Technik- und Marketing-Support, der Mehrwert schafft, kombiniert mit dem Volumen und der Reichweite eines globalen Distributors. Darauf verlassen sich Reseller bei Exclusive Networks, um ihre Verkaufschancen in der sich verändernden Technologielandschaft zu verbessern und neue Umsätze zu generieren.

Unter der Bezeichnung ,Disruptive Distribution‘ hinterfragt Exclusive Networks stetig das traditionelle VAD-Modell, um Werte neu zu definieren und Differenzierung zu schaffen. Hierzulande agiert die Exclusive Networks Deutschland GmbH mit über 80 Mitarbeitern und Niederlassungen in Münster, München und Berlin.

Exclusive Networks ist ein Unternehmen der Exclusive Group.

http://www.exclusive-networks.com/de

