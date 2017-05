K2D-KeyToData GmbH: Mit Control Messe-Auftritt sehr zufrieden

Eine durchweg positive Bilanz zog der Gründer und CEO der Leonberger K2D-KeyToData GmbH, Jochen Layer, nach dem Abschluss der 31. Control in Stuttgart.

Die Messe gilt gemeinhin als Weltleitmesse für Qualitätssicherung und konnte auch in diesem Jahr wieder neue Besucherrekorde verzeichnen.

"An allen vier Messetagen herrschte an unserem Stand durch Besucher aus aller Welt reger Betrieb“, freute sich Jochen Layer, der Gründer und CEO von K2D. Der Bedarf an innovativen QS-Softwarelösungen für die Prüfplanung und Prozesssteuerung sei ungebrochen. Speziell die Produktinnovation QualityXpert der InspectionXpert Corporation, so Layer, „wirkte auf viele Besucher offenbar wie eine Initialzündung“.

„Besonders viele Vertreter kleiner und mittelständischer Unternehmen interessierten sich für die am Messestand präsentierten Live-Demonstrationen. „Kein Wunder“, so Layer: „Echtzeitüberwachung im laufenden Fertigungsprozess macht das Leben für alle am Produktionsprozess Beteiligten leichter“!

Interessierte Besucher vor dem Messestand der K2D-KeyToData GmbH

Es sei aber auch deutlich geworden, „dass es immer noch viel zu viele Unternehmen in Deutschland gibt, die Tag für Tag viel Zeit und Geld verschenken“. Wenn Prüfwerte immer noch von Hand übertragen würden, und manuelles Stempeln immer noch zum „täglichen Brot“ vieler Verantwortlicher gehöre, so Layer, dann „haben wir noch viel zu tun“!

Wer von den Besuchern des Messestandes erst einmal selbst erlebt habe, wie einfach mit Hilfe von InspectionXpert beispielsweise die Erstellung eines Erstmusterprüfberichtes zu bewerkstelligen sei, sei schnell begeistert und überzeugt.

Wer kürzere und flexiblere Produktionszyklen wolle, komme, um die modernen Tools der InspectionXpert Corp. einfach nicht mehr herum, betonte Layer.

Er bedankte sich ausdrücklich bei seinen Mitausstellern von der InspectionXpert Corp. und Verisurf Inc. „Wir freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit und schon jetzt auf die nächste Control“!