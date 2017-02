KGS informiert im Webinar über Archivmigration und SAP-Archivierung

In den meisten Unternehmen ist die Erleichterung groß, wenn der Wirtschaftsprüfer im Rahmen eines Archivwechsel sein Testat erteilt und im Kapitel „Dokumentenmigration“ des Testergebnisses eine grüne Ampel zu sehen ist.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die unmittelbar mit der Überprüfung der Migrationsergebnisse beschäftigt sind, verwenden statistische Methoden, um Stichproben der zu überprüfenden Dokumente festzulegen. Auf die betreffenden Dokumente wird anschließend jeweils über Rechercheaufträge im alten Archivsystem sowie dem neuen zugegriffen. Der Idealzustand tritt ein, wenn bei jedem dieser Zugriffe festgestellt wird, dass die „Probanden“ augenscheinlich und binär identisch sind.Wie sich Unternehmen auf eine SAP-Archivmigration bestmöglich vorbereiten sollten, damit aus Sicht der Wirtschaftsprüfung alles in Ordnung ist, darüber informiert KGS, Spezialist für SAP-Archivierung und Dokumentenmanagement im SAP-Umfeld, in ihrem Webinar am 17. März. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/484883908542264835 Über KGS Software GmbH & Co. KGDie KGS GmbH & Co. KG Software mit Hauptsitz in Neu-Isenburg steht für höchste Kompetenz im Bereich SAP-Archivierung und Dokumentenmanagement im SAP-Umfeld. Top-Unternehmen weltweit setzen die Lösungen der KGS, wenn es um die Archivierung im SAP-Umfeld geht. Die Produkte der KGS reichen vom High-Performance SAP-Archiv über ILM und Document Capturing bis hin zur vollautomatisierten SAP Archiv-Migration.

Drittsoftwareanbietern bietet KGS einheitliche, hochwertige und Release-stabile Schnittstellen und professionelle Beratungsleistungen zur technischen Integration. Seit 2005 ist die KGS SAPs weltweiter Outsourcingpartner für SAP ArchiveLink-und ILM-Schnittstellenzertifizierung; als globaler SAP Value Add Solutions Partner erstreckt sich die internationale Top-Kundenbasis über die USA, Kanada, Afrika, Australien, Deutschland, Österreich, Schweiz und darüber hinaus in fast alle europäischen Länder.