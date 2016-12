KLEINER unterstützt erneut Familienherberge Lebensweg

Die KLEINER GmbH Stanztechnik unterstützt auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit

wieder eine soziale Einrichtung. So kann sich die Familienherberge Lebensweg in Illingen- Schützingen über eine Spende in Höhe von 2.000 Euro freuen. Die Spende von KLEINER fließt in den Innenausbau des Gebäudes, der im kommenden Frühling erfolgt.

Ergänzend zum ganzjährig umfangreichen Engagement bei sportlichen, kulturellen

sowie sozialen Projekten, verzichtet KLEINER traditionell zum Jahresende auf Präsente für Geschäftspartner. Der so eingesparte Betrag kommt Einrichtungen und Vereinen zugute. „Wir sind fest in der Region verankert und stellen mit unserer Weihnachtsspende unter Beweis, dass wir auch Verantwortung für diese übernehmen. Wir sind überzeugt, dass sich die Einrichtung in herausragender Weise für Mitmenschen engagiert und unsere Spende dort wirklich gut eingesetzt ist“, sagt Thomas Kleiner, Geschäftsführender Gesellschafter der KLEINER GmbH.

Die Familienherberge Lebensweg sich zum Ziel gesetzt, Familien mit schwerstkranken Kindern eine wichtige Auszeit vom Alltag zu schenken. Dazu gibt es Kurzzeitwohnplätze für die ganze Familie und ein warmherziges Pflege-Team, das kranke Kinder während der Familienaufenthalte liebevoll und professionell betreut.

„Für die finale Fertigstellung der Familienherberge Lebensweg bis Ende 2017 benötigen wir insgesamt 3,1 Millionen Euro. Aktuell haben wir bereits 2,3 Millionen Euro für die Realisierung des Gebäudes sammeln können. Doch auch die Erhaltung des gesamten Projektes ist mit Kosten verbunden. Wir danken dem Unternehmen KLEINER in diesem Zusammenhang für die wiederholte finanzielle Unterstützung und freuen uns, dass wieder an uns gedacht wurde“, fügt Frau Stefanie Köppl-Rau, Schatzmeisterin der Familienherberge Lebensweg, abschließend hinzu.

Über die KLEINER GmbH:

Gegründet wurde die KLEINER GmbH 1985 von Thomas und Joachim Kleiner. Seit dieser Zeit wächst das Unternehmen kontinuierlich und verbindet die langjährige Erfahrung bei Hochleistungsstanzwerkzeugen und Präzisionsstanzteilen mit neuen Technologien und Entwicklungen. Heute arbeiten etwa 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen.