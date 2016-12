Kaffeemarkt: erhöhter Wettbewerbsdruck auf die Top 3-Marken

Das Werbevolumen für Kaffee steigt um 40 Prozent, neun der zehn Topwerber steigern ihre Werbeausgaben.

Auf die Top 3-Marken entfallen zuletzt nur noch 41 Prozent des Branchenvolumens.

Esslingen am Neckar, 15. Dezember 2016 – Der Werbedruck für Kaffee nimmt massiv zu. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat das Werbevolumen um 40 Prozent zugenommen und liegt nun bei über 186 Millionen Euro. Ausschlaggebend für diese drastische Steigerung ist die Werbung für das klassische Produkt gemahlener Kaffee und Bohnenkaffee mit einer Verdoppelung des bisherigen Volumens auf beachtliche 100 Millionen Euro. Steigerungsraten verzeichnen ebenso die Produktmärkte für Kapseln und Pads. Dabei liegt Kapselwerbung mit einem Volumen von etwa 33 Millionen Euro deutlich über den Ausgaben für Pads. Im Schnitt werben pro Monat etwa 20 Kaffeemarken. Die Ausgabenpeaks liegen dabei üblicherweise vor Weihnachten und Ostern.

Dallmayr, Nespresso und Tchibo sind wie im Vorjahr die Topwerber, jedoch in veränderter Reihenfolge. Der Werbedruck nimmt zu, zudem rücken die Kaffeemarken aus dem Mittelfeld mit steigendem Werbevolumen näher an die Volumina des Führungstrios. Damit verbunden ist die abnehmende Konzentration der drei ausgabenstärksten Marken. Erreichten sie vor fünf Jahren noch einen Werbemarktanteil von 63 Prozent, so sind es aktuell noch 41 Prozent. Aufsteiger in die Top 10 sind Café Royal und IDEE Kaffee.

Über die Studie:

Die „Werbemarktanalyse Kaffee 2016“ von research tools untersucht die Werbeausgaben für Kaffee in Deutschland. Sie gibt auf 130 Seiten Einblick in Trends, Benchmarks und Strategien in sieben Teilmärkten wie zum Beispiel Kaffee gemahlen/Bohnen, Kapseln, Pads, Löslicher Kaffee. Neben der Entwicklung von Werbespendings der Top 50 Werber werden Fünf-Jahres-Trends erstellt. Eine Analyse der Kommunikationsstrategien zehn wichtiger Werbungtreibender untersucht quantitative und qualitative Parameter und zeigt bedeutende Werbemotive. Die vorliegende Werbemarktanalyse basiert auf Daten und Motiven von AdVision digital.