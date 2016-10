> Startseite > Industrie & Handwerk

Kampf gegen Keime und Partikel - Kugelkopfschrauben sichern hygienesensible Bereiche Aufgrund des hohen Risikos einer Kontamination mit Keimen und Bakterien entsprechen herkömmliche Schraubstellen nicht den Anforderungen in hygienesensiblen Produktionsbereichen. Abhilfe schaffen spezielle Komponenten der NovoNox KG. Das Unternehmen ist auf Maschinenbauteile im Hygienic Design spezialisiert und bietet damit ein hohes Maß an Sicherheit sowie beachtliche Zeitersparnisse im Rahmen der maschinellen Reinigungsprozesse. In sauberkeitsrelevanten Branchen stehen Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit der Anlagen inklusive der sich unmittelbar anschließenden Umgebungen an erster Stelle. Gleichzeitig müssen die durch Reinigungsprozesse entstehenden Stillstandszeiten minimiert und damit kostenintensive Produktionsausfälle eingeschränkt werden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bietet sich der Einsatz von Maschinenbauteilen im Hygienic Design an. Speziell aus Edelstahl 1.4404 gefertigte Kugelkopfschrauben der NovoNox KG führen nachhaltig zu mehr Sicherheit bei gleichzeitig optimierten Reinigungsgraden. Kugelkopfschrauben mit hohem Sicherheitsfaktor Die Komponenten verfügen über hochglanzpolierte Oberflächen und eignen sich aufgrund ihrer optimalen Eigenschaften perfekt als Verbindungselemente zum Befestigen von Verkleidungsblechen, Türfüllungen und Plexiglasabdeckungen. Die besonders große Kopfauflage sowie ein Freistich am Gewindeschaft sorgen für eine spannungsfreie, gleichmäßige Kraftverteilung auf dem jeweiligen Untergrund. Zudem wurde die Kopfhöhe so niedrig wie möglich gehalten. Dank flacher Schraubköpfe, die nicht überstehen, lassen sich erforderliche Reinigungsarbeiten komfortabel und verletzungsfrei durchführen. Die Kugelkopfform verfügt über eine äußerst geringe Rauhtiefe der Oberfläche von weit weniger als Ra 0,8 µm und verhindert damit Anhaftungen von Schmutz sowie Produkt- und Reinigungsresten. Im Herbst 2016 geht die NovoNox KG mit einer Messeneuheit an den Start und stellt hochglanzpolierte Kugelkopfschrauben im Hygienic Design vor, die mit einem neuartigen, patentierten Sicherheitsantrieb versehen sind. Damit lassen sich unbefugte Eingriffe schon im Vorfeld unterbinden. Dies ist dann von großer Relevanz, wenn Sicherheitsabfragen im Hygienebereich nicht verstellt werden dürfen, wie etwa bei Lichttastern- und Schranken oder Türendlagen. Hygienic USIT® für hochsensible Hygienebereiche Für hochsensible Einsatzbereiche hält die NovoNox KG darüber hinaus Kugelkopfschrauben in der Variante Hygienic USIT® bereit. Die Komponenten sind zusätzlich für den Einsatz mit einer speziellen Dichtscheibe von Freudenberg Sealing Technologies ausgestattet. Die noch größere Kopfauflage, der gerundete Bund und ein Zentrierschaft für die USIT-Scheibe sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Ermöglicht wird damit auch ein paarweiser Einsatz an den Innen- und Außenseiten mittels Kugelkopfschraube Hygienic USIT® und der entsprechenden Gegenseite mit einem Innengewinde. „Dank eigener Produktion und Werkzeugbau im Haus fertigen wir auf Wunsch auch exakt nach individuellen Vorgaben. Unser Serviceteam berät umfassend zu den jeweils passenden Inox-Elementen“, erläutert NovoNox-Vertriebsleiter Jürgen Leuze. Damit steht das Unternehmen als innovativer und verlässlicher Partner zur Umsetzung hoher Hygieneanforderungen und strategischen Planungen für mehr Kosteneffizienz zur Verfügung und liefert sowohl die passenden Produkte als auch das entsprechende Know-how. Λ nach oben 18.10.2016 10:40 Klick zum Thema: Sicherheit Unternehmen Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_828332

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

NovoNox KG Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: Hygienic Design: Dünnschaftschrauben Hygienic Design - kleine Komponenten mit...

Gemäß Maschinenrichtlinie (MRL) und EU-Norm 2006/42/EG müssen Befestigungsteile an Maschinen und deren Komponenten unverlierbar sein. Im Maschinenbau kommen daher Dünnschaftschrauben zum Einsatz. Sie unterbinden ein Ablösen komplexer...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben