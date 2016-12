Viele Menschen in der 2. Lebenshälfte fragen sich, was sie tun können, um ihre geistige Fitness zu erhalten, womöglich sogar zu steigern.

Denn sie beobachten schon, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so spontan an Namen erinnern können oder man sich des Öfteren fragt „Was wollte ich eigentlich?“. Das ist zunächst eher lästig als schlimm, weil es ja vielen so ergeht, auch Jüngeren. Es kann aber auch ein Warnzeichen für eine beginnende kognitive Schwäche sein, wie der Fachmann sagen würde, die sich dann möglicherweise zu einer ausgewachsenen Alzheimer Demenz entwickeln kann. Was kann man dagegen tun? Nun Forscher aus Deutschland haben ganz aktuell herausgefunden, dass ein gesundes Leben das Gedächtnis fördern kann. Doch kann man noch mehr tun?

Dazu haben amerikanische Forscher in mehreren Forschungsarbeiten wichtige Ergebnisse geliefert. Zunächst wurden über mehrere Jahre bei insgesamt 3831 Senioren die Ernährungsgewohnheiten, geistige Vitalität und Leistungsfähigkeit dokumentiert. Die Ergebnisse dieser sehr umfangreichen Studie waren eindeutig. Diejenigen Personen, die sich vitaminreich ernährten und zusätzlich auch noch Vitaminpillen zu sich nahmen, konnten ihre geistige Leistungsfähigkeit am Besten erhalten. Allerdings braucht man Ausdauer. Die kurzfristige Einnahme von Antioxidantien und Vitaminen bringt nichts. So das Fazit einer anderen Forschergruppe. Nur wer die Vitamine länger als ein halbes Jahr nimmt, kann von den positiven Effekten auch profitieren. Forscher von der Universität Hannover konnten zudem zeigen, dass älteren Menschen mit einer ganzen Reihe von Antioxidantien unterversorgt sind. Daraus kann man schließen, dass sinnvollerweise ein breiteres Spektrum von Antioxidantien bedarfsgerecht ergänzend eingenommen werden sollte. Die beschriebenen Studien sind Beleg dafür, dass Demenz und Alzheimer Vorbeugung mit relativ einfachen Mittel effektiv und kostengünstig möglich sein kann. Den Beweis dafür hatten Forscher der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus Kanada bereits vor einigen Jahren angetreten. Sie konnten zeigen, dass die Gedächtnisleistung durch gezielte Einnahme bestimmter Antioxidantien verbesserbar ist! Ältere Menschen, die mindestens ein Jahr lang einen Cocktail aus bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen verzehrten, zeigten eine deutlich bessere geistige Leistungsfähigkeit als solche, die das nicht taten. Die Forscher schlossen daraus, dass durch die gezielte Einnahme der 18 getesteten antioxidativen Mikronährstoffe der Eintritt der Alzheimer Demenz verzögert werden kann und die geistige Vitalität erhalten bleibt. Navitum Pharma hat auf Basis dieser zukunftsweisenden Forschungsergebnisse ein Präparat unter dem Namen MemoVitum entwickelt, das genau die von den amerikanischen Forschern eingesetzten 18 Antioxidantien enthält. Es wird von Ärzten und Apothekern zur ernährungsphysiologischen Vorbeugung und Behandlung von altersbedingten Gedächtnisstörungen und zur Stärkung des Immunsystems empfohlen. Auch stehen für die Vorsorge günstige 3- und 6-Monatspackungen zur sinnvollen längerfristigen Anwendung des Präparates zur Verfügung. MemoVitum Kapseln können direkt bei Navitum Pharma oder über http://www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 immer versandkostenfrei bezogen werden.

Quelle: Wenggreen HJ et al. J Nutr Health Aging. 2007; 11(3):230-7; Grodstein f et al. Arch Intern Med. 2007; 167(20):2184-90; Wolters M et al. Am J Clin Nutr. 2003; 78(4):765-72; RK Chandra; Nutrition 2001; 17(9):709-12