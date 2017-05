Kauf der Shopseite owl-moebelhandel.de durch die Firma OE Online Einrichten GmbH

Die Firma OE Online Einrichten GmbH aus D-48231 Warendorf hat die Shopseite owl-moebelhandel.de gekauft.

Kunden können über diese Webseite italienische Möbel bestellen.

Über italienische Designermöbel

Wenn Menschen an ”La dolce Vita” denken, meinen sie eher Kultur, Landschaft, Pizza und Pasta in Italien. Doch italienische Möbel gehören auch dazu. Diese bestechen durch ihr außerordentliches Design, das abseits der ländlichen Sichtweise - Anwesen in der Toskana - ungewöhnliche, bahnbrechende und weltweit führende Akzente setzt. Die italienische Möbelkultur wurde durch verschiedene Stilistiken beeinflusst - der Landhausstil der Toskana ist eine, die Häuser der Kaufleute an den Kanälen im altehrwürdigen Venedig oder in den Gassen von Rom und Florenz schufen weitere. Aus den unterschiedlichen Einflüssen erwuchs im frühen 21. Jahrhundert teilweise ein avantgardistisches Design bei italienischen Möbeln. Der Stil setzte sich auch europa- und weltweit durch. So schätzen unter anderem viele Menschen im D.A.C.H.-Gebiet italienische Möbel, weil sie damit das echte italienische Lebensgefühl verbinden.

Individuelle Planung bei italienischen Designermöbeln

Wer nun im italienischen Stil wohnen möchte, findet auf der Webseite des OWL-Möbelhandels viele Stücke und auch Anregungen, aber manchmal benötigen die Interessenten eine Beratung. Für ihre individuelle Planung können sie sich vom dynamischen Team des Unternehmens unterstützen lassen. Dieses erstellt gern ein ganz persönliches Angebot zu den Möbeln der Wahl eines Käufers. Die individuelle Planung wird durch den Typenplan auf der Webseite unterstützt, der eine Übersicht sämtlicher Möbel einer Einrichtungsserie liefert.

Bücherregal im italienischen Stil

Ein schönes Beispiel liefert die Bücherwand TARA, die sich Kunden nach den eigenen Vorstellungen genau planen lassen können. Das Programm führt zu einer Bücherwand oder zu einer ganzen Bibliothek, lässt sich aber auch als Wohnwand mit Bücherregal planen - für daheim oder für das Büro. Für das Bücherregal können die Interessenten das passende Dekor wählen, es gibt 11 verschiedene Ausführungen von Eiche über Sand, Lack Hochglanz weiss, weiss matt bis zu Wenge. Alle aktuellen Dekore und Trendfarben sind vertreten.

Das Highboard Italien

Highboards weiß in Hochglanz sind selbstverständlich ebenfalls vertreten. Ein Highboard weiß spielt bei jeder Einrichtung eine wichtige Rolle. Highboards sind kompakter als Schrankwände, sie bieten mehr Stellmöglichkeiten. Das Highboard weiß ist ein Multitalent, durch seinen Farbton kann es fast beliebig mit anderen Stilen kombiniert werden. Als besonders trendy erscheint das Highboard Italien in Lack Hochglanz weiss, es besticht durch den edlen Look und wirkt exklusiv. Mit seinem schlichten Design ist das Highboard Italien in Lack Hochglanz weiss ein zeitloser Klassiker, der das Stilbewusstsein seiner Besitzer beweist. Darüber hinaus schafft es vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit diversen Dekorationen und mit anderen Möbeln. Sideboards wären eine Variante, Kommoden eine weitere. Doch auch völlig allein macht das Highboard eine hervorragende Figur.

Das veränderte Lebensgefühl mit italienischen Designermöbeln

Diese italienischen, edlen Eindrücke können sich Menschen in der eigenen Wohnung verschaffen. Das exklusive Mobiliar kann zu einem Landhausstil oder zur Moderne führen, es bedient in der Vielfalt des Shops owl-moebelhandel.de jeden Geschmack. Damit werden Wohnräume zu einem vollkommen neuen Erlebnis. Filigran gearbeitete Formen wirken in ihrer Kombination mit ausgesuchten, erlesenen Materialien sehr edel und versprühen ihren ganz eigenen Charme.