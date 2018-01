Kaufsofort - die Kleinanzeigen-App für den entspannten online Ein- und Verkauf

Die Garage entrümpeln und dabei ganz nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdienen? Schnell und einfach nach einer Mietwohnung in der neuen Stadt Ausschau halten oder die Jobmöglichkeiten vor Ort überprüfen? Ein günstiges gebrauchtes Smartphone im Nachbarort abholen statt teure Neuware im Markenstore kaufen? Die eigene Spielzeugsammlung von den inzwischen groß gewordenen Kindern zu Geld machen? All das und vieles mehr verspricht die Kleinanzeigenapp und Webseite http://www.kaufsofort.at . Wie es der Name deutlich macht, stehen bei diesem Online-Kleinanzeigen-Markt die unkomplizierte Benutzung und die schnelle Suche nach dem Gewünschten im Vordergrund. Mit wenigen Touchs erhält der Nutzer Zugriff auf ein Waren- und Dienstleistungsangebot mit mehr als 1 Million Anzeigen - und das sowohl regional als auch überregional. Gleichermaßen einfach ist darüber hinaus aus das Erstellen einer eigenen Anzeige. Abgesehen von Stellenanzeigen und Immobilienangeboten ist das Inserieren dabei komplett kostenlos.

Der Online-Marktplatz für Anzeigen unterschiedlichster Art

Welche Anzeigen lassen sich bei Kaufsofort konkret finden? Das Angebot ist grundsätzlich breit gefächert. Angefangen bei den Klassikern des klassischen Kleinanzeigenmarktes von A wie Accessoires über Einrichtungsartikel und Kleidung bis hin zu W wie Werkstattzubehör finden Nutzer zunächst alle Produkte, die den Alltag bereichern und das eigene Wohlbefinden steigern können. Doch allein mit den genannten Stichworten ist das Angebot keineswegs beschrieben. In der übersichtlich sortierten Kategorienleiste mit über 500 Rubriken finden Interessierte etwa unter der Rubrik "Autos" Gebrauchtwagen verschiedenster Preisklassen, können elektronische Produkte vom Fernseher bis zum kompletten Soundsystem erwerben oder haben Zugriff auf ein umfassendes Angebot an Kleinanzeigen im Bereich Kinder, Freizeit und diverser Dienstleistungen vom Möbeltransport bis zur Organisation der Abendunterhaltung. Abgerundet wird das Angebot schließlich durch Immobilien- und Mietangebote bzw. Gesuche. Um die Suche nach den passenden Kleinanzeigen zu erleichtern, steht dabei eine praktische Suchfunktion zur Verfügung und für den optimalen Komfort beim online Shoppen laden Sie unsere App für Android und iOS hier herunter: http://onelink.to/93xsde



Verkaufen und Kaufen mit Kaufsofort

Ist der optimale Kühlschrank, eine vielversprechende Stelle oder ein interessanter Freizeitpartner gefunden, erfolgt die Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Anbieter ohne Umwege und zusätzliche Anmeldung. Diskussionen sind darüber hinaus jederzeit in einem dafür vorgesehenen Forum möglich.

Steht statt dem Kaufen das Verkaufen im Vordergrund, bietet Kaufsofort auch in diesem Bereich passgenaue Unterstützung und eine einfache Technik, die das Erstellen der eigenen Anzeige besonders unkompliziert macht. Alle Schritte der Anzeigenschaltung sind intuitiv verständlich und machen die Navigation durch das Programm zum kurzweiligen Vergnügen. In einer gut bebilderten Anleitung können darüber hinaus gegebenenfalls zusätzliche Tipps und Hilfestellungen abgerufen werden.

Umsatzsteigerung und Kundenaquise auch für gewerbliche Kunden

Über die Vermittlung privater Anzeigen hinaus richtet sich Kaufdirekt dabei ausdrücklich auch an gewerbliche Kunden und eröffnet auf diese Weise neue Möglichkeiten der Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen. Lediglich das Inserieren von Stellenanzeigen oder Immobilien ist bei Nutzung der App mit Kosten verbunden, sodass das Potenzial des Marktplatzes mit geringem finanziellen Aufwand ausgelotet werden kann.

Regional und überregional kaufen und verkaufen auf http://www.sofortkauf.at

Wird ein Dienstleister in der Nähe benötigt oder kann ein Produkt auch über große Distanzen hinweg geliefert werden? Entsprechend den individuellen Wünschen und Bedingungen, die einer Suchanfrage zugrunde liegen, können Anzeigen sowohl regional als auch überregional gesucht und geschaltet werden.

Kaufdirekt macht das Kaufen und Verkaufen mittels Kleinanzeigen damit zu einem unkomplizierten und zudem in großen Teilen kostenfreien Vergnügen, das ein großes Angebot mit einfacher Bedienbarkeit vereint.