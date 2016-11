Kein Weihnachten ohne Geschenke: Dakine Shop präsentiert seinen Kunden tolle Produktideen

München, 24.11.2016 – Noch knapp 1 Monat bis zum Weihnachtstag. Auch in diesem Jahr hilft Dakine Shop seinen Kunden mit tollen Weihnachtsrabatten, einem praktischen Gift Guide und jeder Menge toller Geschenkideen.

Das Angebot umfasst Dakine Geschenke für jedes Budget: Kleine, günstige Accessoires für die braven Kinder zum Nikolaus und größere Präsente zu Weihnachten.Alle Jahre wieder steht Dakine Shop seinen Kunden, mit Tipps und Tricks zur Seite, wenn es darum geht das perfekte Geschenk zu Nikolaus und Weihnachten zu finden. Der Markenname Dakine bedeutet im hawaiianischen Slang so viel wie „das Beste“. Wie bereits in den Jahren zuvor, so hat es sich Dakine Shop somit auch dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, für die Kunden das „Beste“ aus der Adventszeit vor Weihnachten herauszuholen. Im Dakine Shop findet sich zum Fest eine riesige Auswahl an Produkten von hervorragender Qualität mit vielen praktischen Features. Der Kunde wählt aus zahlreichen Rubriken wie Fashion, Taschen, Koffer & Trolleys, Reisetaschen, Sports Equipment und Accessoires für Schule, Uni oder Arbeit.Dank eines praktischen Geschenkefinders auf der Shop Website findet sich der Kunde schnell zurecht und kann die Vorweihnachtszeit stressfrei genießen. Der online Geschenke Guide des Dakine Shops ist ein praktischer Helfer bei der Auswahl der passenden Nikolaus- und Weihnachtsgeschenke. Hier findet sich für jeden aus der Familie oder dem Freundeskreis eine nette Aufmerksamkeit. Im Dakine Shop Gift Guide sind die Geschenkideen online bereits nach Preisen sortiert, wodurch eine praktische und kundenfreundliche Übersicht über Geschenke für Weihnachten zu jedem Preis entsteht.Der Dakine Shop Gift Guide stöbert durch das Dakine Sortiment und wählt je nach Vorgaben des Kunden zwischen passenden Kleinigkeiten für Kids, großzügigen Weihnachtsgeschenken für Frauen und sportlichen Weihnachtspräsenten für Männer. Denn die Vorweihnachtszeit entspannt genießen und den Liebsten zu Weihnachten dennoch eine große Freude bereiten: Das geht dank Online Shopping und Web 2.0.Dakine Shop wartet nicht bis nach Weihnachten, sondern macht bereits jetzt seinen Kunden mit Preisreduzierungen und Rabatten eine vorweihnachtliche Freude. Denn Qualität muss nicht teuer sein. In der Adventszeit werden online bis zu 65% Rabatt auf ausgewählte Da Kine Artikel angeboten. Die online bestellten Geschenke werden dem Kunden per DHL bequem nach Hause geliefert. Für frühe Weihnachts-Einkäufer hat der Online Shop seine Rückgabefrist aktuell auf 60 Tage verlängert. Alle Produkte, die vor dem 24.12.2016 in den Versand gehen, können bis zum 15.01.2017 zurückgegeben oder umgetauscht werden.Dank der günstig gelegenen Wochentage schaffen es in diesem Jahr selbst Bestellungen, die am 22.12.2016 aufgegeben werden noch rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum. Wer sein perfektes Weihnachtsgeschenk noch kurzfristiger vor dem Heiligen Abend sucht, kann im Dakine Shop einen praktischen Last Minute Geschenkgutschein zum selbst Ausdrucken erwerben. Die Gutscheine können sowohl im Online Shop als auch im Dakine Store Ottobrunn eingelöst werden. Der Beschenkte selbst wählt aus der breiten Dakine Produktpalette.Als eines der beliebtesten Dakine Geschenke zu Weihnachten hat sich traditionell die funktionelle Dakine Outerwear etabliert. Hier entscheidet sich der Kunde für ein qualitativ hochwertiges Weihnachtsgeschenk. Die Dakine Gore-Tex® Smyth II Ski- und Snowboardjacke für Männer beispielsweise überzeugt Ski- und Bergsportler mit folgenden funktionellen Eigenschaften:

- Durchgehend wasserfest versiegelte Nähte- Kapuze mit verstellbaren Zugband- Belüftungsschlitze mit Reißverschluss- Integrierter Schneefang- Sonnenbrillentasche aus Mesh- Medienkompatible BrusttascheFür passionierte Skifahrer und Snowboarder ist auch der Dakine Poacher RAS 36L Lawinenrucksack im Winter eine tolle und kreative Geschenkidee. Der funktionelle Dakine Alpinrucksack kann bei Ski-Touren, Backcountry und Tiefschnee Abenteuern zum Lebensretter werden. Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung der Materialien und der vielen technischen Produktfeatures ist der Poacher RAS Lawinenrucksack zur Weihnachtszeit ein absoluter Topseller des Dakine Sortiments. Der funktionelle Outdoor Rucksack verfügt unter anderem über ein Ski / Snowboard Tragesystem, einen praktischen Reißverschluss-Zugang im Rücken, eine Helmhalterung und eine atmungsaktive, gepolsterte Rückenfläche.Mehr Information zur neuen Dakine Winterkollektion auch unter: https://www.dakine-shop.de/gift-guide/



Pressekontakt:

Michaela Mühlbauer

Junior Redakteurin

Dakine Shop GmbH

Alte Landstrasse 17

85521 Ottobrunn

Tel.: 089 / 35 06 17 17

Fax: 089 / 35 06 17 86

www.dakine-shop.de

https://www.facebook.com/dakineshop