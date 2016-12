Keine Chance für Winterpfunde: In 5 Trainings-Schritten zu mehr POWER

Straffe Schenkel statt Weihnachtswampe und ein sexy Po statt Speckrollen: Dieser Wunsch wird dieses Jahr wahr.

Denn pünktlich zum Fest erscheint die POWER-DVD von Balance Swing™. Und das heißt: 60 Minuten lang auf dem Minitrampolin in Form kommen - mit Übungen für alle Muskeln sowie Körper, Kopf und Seele! Das Besondere: Das Training ist intensiv und wirkt gleichzeitig entspannend – dank der Schwingungen, die das Trampolin auf den Körper überträgt.

Sexy Kurven, starker Körper, 1.000 Kalorien

"Figurtraining, Straffung und Muskelaufbau - diesmal geht es richtig rund", verspricht Annett Schönfelder, Diplom-Fitnesstrainerin und eine von zwei Gründerinnen von Balance Swing™. Zusammen mit ihrer Partnerin, Yvonne Hyna, zeigt sie die besten Übungen, um in 60 Minuten gezielt und gleichzeitig gelenkschonend zu trainieren. "Zwei unserer Übung zaubern beispielsweise speziell einen definierten Po", so Hyna und ergänzt: "Kalorien verbrennt man dabei jede Menge - und zwar bis zu 1.000 pro Stunde!"

Fünf Stepps: Gesundheitstraining für mehr Energie

Doch neben dem Fitness- und Figurforming-Teil enthält das Minitrampolin-Training der beiden auch Sequenzen für Herz-Kreislauf, Stabilität, Dehnung und Entspannung. Nur so wird das Balance Swing™- Konzept mit seinen fünf Elementen gewahrt. Denn alle fünf Trainingsteile sind direkt an die fünf Elemente der TCM( Traditionellen Chinesischen Medizin) angelehnt. Gleichzeitig ist der Name "POWER" Programm: Bei aller Effektivität fühlt man sich danach nicht ausgepowert, sondern voller Energie.

Ab sofort: Gut gelaunt durch den Winter

Die DVD ist das vierte Balance Swing™ Trainingsprogramm für Zuhause. Es beinhaltet neben der neuen POWER-Sequenz dazu Trainingstipps und Trampolinempfehlungen. Erhältlich ist sie ab Weihnachten im Online-Shop unter https://shop.balance-swing.de/ .

Vom 15. Dezember bis 15. Januar können Sie dort die DVD vorbestellen - zum Vorzugs-Preis von 24,90 Euro. Der reguläre Preis beträgt anschließend 29,90 Euro. Sichern Sie sich also gleich Ihre POWER-DVD.

Sportliche Geschenke im Online-Shop

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für die fitnessbegeisterte Freundin oder den abnehmwilligen Kollegen sucht: Ergänzen Sie Ihr Geschenk mit einem Teil aus der Balance Swing™ Kollektion. Ob stylisches Sport-Top oder farbenfrohes Schweißband - damit macht das Training gleich doppelt so viel Freude. Auch drei weitere DVDs für Anfänger wie Fortgeschrittene, ein Balance Swing™ Buch sowie Musik-CDs für noch mehr Schwung sind erhältlich.

Erfolgsmotto: Schwingen statt Springen!

Wie beliebt das Minitrampolin-Training bereits ist, zeigt die Erfolgsgeschichte der beiden. 2006 wurde Balance Swing™ konzipiert und zertifiziert, das erste Buch erschien. 2009 folgte die Balance Swing™ Academy: Hier geben Annett Schönfelder und Yvonne Hyna ihr Wissen in Aus- und Fortbildungen an gesundheitsbewusste Fitnessfans weiter. Und so üben inzwischen 120 zertifizierte Trainer in 60 Studios deutschlandweit sowie in Österreich, Italien, Luxemburg, Spanien und der Schweiz. Volle Power und tolle Kurven dank Minitrampolin-Training - probieren Sie es selbst!

Sie haben Fragen, möchten Balance Swing™ Produkte verlosen oder sind interessiert an einer Zusammenarbeit? Sehr gerne!

Unser Presse-Kontakt: Ulrike Niermeier

E-Mail:

Telefon: +49 (1590) 5803052

Weiterführende Links für Sie:

Hier den Trailer anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=BYo0x7wm5YY

Mehr zum Balance Swing-Konzept:

http://www.balance-swing.de/de/konzept.html

Das Balance-Swing™-Team und alle Trainer:

http://www.balance-swing.de/de/team.html

Balance-Swing™-Kurse und Studios:

http://www.balance-swing.de/de/studios-und-kurse.html

Zur neusten DVD "Power" und weiteren Balance Swing™ Produkten:

shop.balance-swing.de/

Balance Swing™ Academy:

balance-swing.de/de/trainer-werden.html

Instagram: instagram.com/balanceswing/

Facebook: facebook.com/BalanceSwing