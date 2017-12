Keine Nische mehr für Hochvermögende

Düsseldorf, 12.12.2017 - Professionelles Vermögensmanagement ist nun Mandanten zugänglich, die nur Teilleistungen eines Family Offices in Anspruch nehmen möchten.

Diese Klientel verfügt über ein hohes Einkommen und befindet sich meist noch im Aufbau eines größeren Privatvermögens, hat jedoch keinen ganzheitlicher Betreuungsbedarf und benötigt nicht die Detailtiefe eines klassischen Family Offices.

WSH Private Office startet Service in Düsseldorf

Die Zusammenarbeit mit dem WSH Private Office ermöglicht den Zugriff auf Erfahrungen eines ganzheitlichen Vermögensmanagements, das ausschließlich auf die Bedürfnisse und Interessen der Mandanten abzielt. Das Vermögensmanagement steuert in erster Linie die Zusammenarbeit von Bank und Vermögensverwalter, kontrolliert Kosten und Leistungen und meldet regelmäßig die Vermögensentwicklung. Hierzu gehören Sonderkonditionen und Anlagemöglichkeiten, die meist nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Die Vergütung ist ausschließlich honorarbasiert und unabhängig von Vertriebseinnahmen.

Ein größeres Privatvermögen ist wie ein gewerbliches Unternehmen zu steuern und bedarf hierfür der gleichen Instrumente. Das zentrale Steuerungsinstrument für den Vermögensaufbau und die private Vermögensverwaltung ist das Financial Planning - quasi eine vollständige Businessplanung für das Privatvermögen.

Das WSH Family Office als Stammunternehmen zählt zu den ersten bankenunabhängigen Family Offices in Deutschland. Schwerpunkt ist von Beginn an die Bereitstellung einer ganzheitlich ausgerichteten Single Family Office Struktur für Familien mit einem besonders großen und/oder komplexen Vermögen und einem hohen Anspruch an den Leistungsumfang ihres Familienbüros.